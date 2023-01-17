ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

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В последние годы Военно-морские силы США сталкиваются с серьезной нехваткой персонала. Командование надводным флотом ВМС пытается решить данную проблему, однако получается эта задача с трудом. Только в ноябре 2022 года, как пишет издание Navy Times, было зафиксировано около 9 тысяч незанятных штатных должностей в Военно-морских силах США.

Вице-адмирал Рой Китченер в связи с этим анонсировал испытание новой модели комплектования личного состава экипажей. Цель новой программы – сокращение числа моряков, занятых временной дополнительной службой. Этих моряков забирают с их основных мест службы, в результате чего страдает эксплуатация кораблей.

Как отметил вице-адмирал Китченер, в соответствии с новой моделью комплектования экипажей командование старается назначать матросов на нужные рабочие места в нужное время. Так, определяются потребности надводного флота в специалистах определенного профиля. Но эта программа все равно не может компенсировать нехватку личного состава на флоте. Сейчас ВМС США пытаются набирать новых рекрутов, но это удается с трудом. Одна из составных частей новой модели комплектования ВМС - перераспределение так называемых внутренних резервов. Видимо, что-то из серии "работы на две ставки" в разных должностях...

Как утверждают в командовании ВМС, 2023 год будет весьма сложным с точки зрения комплектования личного состава. Это связано с тем, что всё меньше американцев желает связывать даже несколько лет своей жизни с военной службой.

Вооруженные силы становятся все менее привлекательными с точки зрения как зарплаты, так и карьеры, поскольку в гражданской жизни можно найти не менее выгодные работы, только без присущих военной службе рисков и ограничений. Пентагон пытается заманивать молодых людей на службу с помощью разнообразных бонусов, включая погашение студенческого кредита.