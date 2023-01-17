США начали расширенную программу подготовки украинских военных в Германии

Батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США начали в воскресенье на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, слова которого приводит агентство Associated Press. Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Милли, который намерен в понедельник посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, рассказал, что участники программы покинули Украину несколько дней назад. По его словам, комплексные тренировки предусматривают обучение работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Глава КНШ ВС США отметил, что стоит задача обучить военных до "весенних дождей".

По данным агентства, США уже провели программы тренировки для более 3,1 тыс. украинских военнослужащих. При этом Милли сказал, что подобное обучение велось и до начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине.