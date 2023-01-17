Войти
ТАСС

США начали расширенную программу подготовки украинских военных в Германии

327
0
-1
Начальник штаба армии генерал Марк Милли на военных учениях
Начальник штаба армии генерал Марк Милли на военных учениях.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe

Батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США начали в воскресенье на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, слова которого приводит агентство Associated Press. Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Милли, который намерен в понедельник посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, рассказал, что участники программы покинули Украину несколько дней назад. По его словам, комплексные тренировки предусматривают обучение работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Глава КНШ ВС США отметил, что стоит задача обучить военных до "весенних дождей".

По данным агентства, США уже провели программы тренировки для более 3,1 тыс. украинских военнослужащих. При этом Милли сказал, что подобное обучение велось и до начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Похожие новости
07.09.2022
США рассчитывали унизить Россию с помощью Украины. Не вышло
03.06.2021
В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО
14.01.2021
Главные угрозы 2021 года усилят позиции России
28.03.2019
Деловая столица (Украина): гибридное перевооружение. Как украинцы пытаются избавиться от автомата Калашникова
05.01.2018
Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине
01.10.2015
СМИ Латвии: нападение России на страны Балтии маловероятно, но основания для опасений есть ("ИноСМИ", Россия)
17.06.2015
С-300: мощное оружие или козырь для торга? ("The Diplomat", Япония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова