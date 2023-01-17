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В Германии предложили выкупить у Катара танки Gepard и направить их Украине

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Зенитный танк "Гепард"
Зенитный танк "Гепард".
Источник изображения: Отвага2004

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер выступил с предложением выкупить у Катара обратно переданные ему немецкие танки Gepard для дальнейшей поставки данного вида техники Украине. По его словам, Киев нуждается в них гораздо больше, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно», — заявил он, добавив, что после этого их стоит направить Киеву в качестве военной помощи.

Политик также призвал делать все возможное для того, чтобы помочь Украине одержать победу в военном конфликте.

Ранее в российском посольстве в Лондоне отреагировали на решение Великобритании передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, отметив, что передача Украине британских танков спровоцирует ужесточение боевых действий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Катар
Украина
Продукция
Challenger 2
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