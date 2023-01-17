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Военное обозрение

Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию боевую авиацию, наращивая группировку ВКС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны продолжает перебрасывать на территорию Белоруссии боевую авиацию ВКС РФ. Как сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства, очередные российские самолеты прибыли на военные аэродромы республики.

Сегодня, 16 января 2023 года в Белоруссии стартует совместное летно-тактическое учение авиации двух стран. Продлится оно до конца месяца, официальное закрытие должно состояться 1 февраля. Россия уже перебросила в республику истребители, самолет ДРЛОиУ, часть самолетов будет участвовать в учениях с территории России. В Белоруссии будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и ПВО. В готовность приведена артиллерия, хотя вроде бы никакого отношения к летным учениям не имеет. Как заявили ранее в российском МИДе, учения носят оборонительный характер, направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации

- говорится в сообщении.

Между тем в Киеве с тревогой наблюдают за приготовлениями России и Белоруссии к учениям. В Генштабе ВСУ не исключают, что перебрасываемые в республику российские силы присоединятся к региональной группировке и сформируют ударный кулак для наступления с севера. Хотя украинская разведка и докладывает, что на данный момент опасности нападения нет, но всякое может случиться и какие планы у российского командования не знает никто.

Ранее в Киеве заявили, что собранных на границе с Белоруссией сил ВСУ хватит не только для отражения потенциального нападения, но и для контрудара вглубь белорусской территории.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
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