Войти
Известия.ru

Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО

407
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийские расчеты Южного военного округа ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений. Артиллерист гаубицы «Мста-Б» с позывным Дубич рассказал в понедельник, 16 января, почему считает работу орудия идеальной.


«Правильная выверка, правильное ориентирование, точность наводчиков. Это орудие показало себя идеально. 10 из 10. Мы работали на разных орудиях, и это показало себя очень хорошо. Дальность у него больше, четкость. Поражали и БМП противника, и пехоту, попадали в блиндажи и доты (долговременная огневая/оборонительная точка. — Ред.)», — рассказал артиллерист с позывным Дубич.

На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» уничтожили закрытые огневые позиции Вооруженных сил Украины. В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-Б» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 км.

По словам командира подразделения с позывным Сорок первый, артиллерия и пехота работают совместно, чтобы не давать противнику подтягивать резервы. Поэтому важно, чтобы на страже всегда стояли 152-е, «Грады», «Гиацинты».

15 января стало известно, что российские расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по украинским позициям на запорожском направлении.

В этот же день Минобороны РФ показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне СВО. Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С3 Акация
Мста-Б
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.12.2022
Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS
07.09.2022
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
15.08.2022
Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе
10.08.2022
Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова