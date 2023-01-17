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ТАСС

CNN: Украина превратилась в "лабораторию" для испытаний американского оружия

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Источник изображения: AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Это предоставило США и союзникам возможность изучить, как их системы вооружений проявляют себя при интенсивном использовании, считают аналитики телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Украина стала "оружейной лабораторией" США и союзников, собираемая информация о степени эффективности ряда вооружений может заставить отказаться от них в будущем. Такие оценки приводит в воскресенье телеканал CNN, ссылаясь на данные и мнения неназванных сотрудников разведки и Пентагона.

По словам аналитиков, Украина превратилась в настоящую "боевую лабораторию". Отмечается, что это предоставило США и союзникам "редкую возможность изучить, как их системы вооружений проявляют себя при интенсивном использовании", а также выяснить, какое оружие применяют стороны для победы в конфликте. Кроме того, американские военные отслеживают, насколько успешно Россия использует дешевые одноразовые беспилотники.

"Украина - это <...> оружейная лаборатория во всех смыслах", поскольку ни одно из задействованных вооружений "никогда не применялось в ходе конфликта между двумя промышленно развитыми странами", сказал связанный с западной разведкой источник. Украинский кризис стал для Минобороны США "невероятным источником данных" о собственных системах.

Например, по данным офицера военных операций США, поставленные Киеву беспилотники Switchblade 300 и противорадиолокационные ракеты показали меньшую эффективность, чем ожидалось. При этом реактивные системы залпового огня HIMARS потребовали при интенсивном использовании более частого технического обслуживания, а американские гаубицы М777 в случае активного применения за короткий промежуток времени теряют в точности и эффективности. Западное военное руководство, отметил источник, будет изучать эти данные годами. В частности, гаубицы М777 могут уйти в прошлое, поскольку их сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к жертвам среди мирных граждан, разрушению гражданской инфраструктуры. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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