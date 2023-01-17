Al-Bina: захват Соледара российскими войсками означает крах украинских сил на Донбассе

Битва за контроль над городом стратегического значения —Соледаром —напомнила нам о сражении за так называемый "треугольник Халде", включащий населенные пункты Бшамун и Арамун. Как утверждают военные, тот, кто контролирует эту зону, контролирует практически весь прибрежный путь к Сидону, весь Бейрут от Антелиаса до Рас-Байрута, а также морское пространство и горы.

Разница лишь в том, что Соледар не выходит к морю и окружен не горами, а группой холмов к северу от города, что имеет большое значение для контроля над треугольником.

Захват Соледара означает падение крайне важного опорного пункта, где сражения шли под руководством британских и немецких генералов.

Российские силы оставили открытым западный коридор для отступления этих военных, чтобы не допустить создания условий для прямого военного сражения с НАТО. Последнее может привести к полномасштабной войне, что противоречит планам Москвы.

Стратегическое значение захвата треугольника Соледар можно резюмировать в следующих пунктах.

Все укрепления и другие важные пункты, возведенные немцами и англичанами в городе, полностью рухнули, и военная тактика НАТО потерпела провал. Был захвачен целый подземный город с тоннелями длиной 200 километров и глубиной 100 метров, полностью укрепленный на случай ведения боевых действий под землей. Под контролем российской армии оказалась соляная шахта, запасы которой оцениваются в 13 миллиардов тонн. Добытая соль экспортировалась в 22 страны мира, включая арабские государства. Падение укрепленного города откроет путь на юг для последующего освобождения другого важного стратегического пункта. Речь идёт о городе Бахмут, расположенном в 12 километрах к югу от Соледара. Как следствие, Украина и НАТО больше не смогут обстреливать Донецк артиллерийским огнем, как делали раньше, так как вся техника уничтожена. Захват Соледара российскими войсками означает практически полный крах украинских сил на Донбассе. Находящиеся там стратегические резервы Украины и НАТО были полностью разбиты в местном сражении.

Чтобы подтвердить наши слова, упомянем, как Эрдоган, президент страны — члена НАТО, в последние часы говорил о необходимости обезопасить длинный коридор для эвакуации раненых. Согласно данным с мест событий, потери Украины составляют около 25 тысяч бойцов, включая убитых, раненых и дезертиров.

Таким образом, Россия сможет установить контроль над всей территорией Донбасса в течение следующих 15 дней.

После этого ее силы направятся на север Запорожья и Херсон, а затем на запад в сторону Одессы, которая представляет собой исконно русский город, построенный еще в царские времена и отделявший украинцев от Черного моря.

Все это было достигнуто благодаря назначению начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова на должность командующего Объединенной группировки на Украине. Это говорит о готовности всей российской армии к предстоящим боям. Заместителем Герасимова стал командующий ВВС России генерал Суровикин, отвечавший за оборону российских сил в Сирии. Эти перестановки можно считать важным посланием Москвы для своих противников.

Согласно оперативной информации, сегодня Россия готовится к новому сражению, не менее важному, чем бои за Соледар. Речь идёт об освобождении знаменитого Сувалкского коридора, имеющего большое стратегическое значение. Он расположен на северо-востоке Украины, в треугольнике у границы с Белоруссией и Польшей. Поставленная перед российскими войсками цели — открытие сухопутного пути между территорией России и практически осажденной Калининградской областью.

Вторая цель — вовлечь украинские силы и офицеров НАТО на севере и тем самым разгрузить южный фронт, а не продвигаться в сторону Киева, как пропагандируют лживые западные СМИ.

В заключение можно сказать, что унизительное поражение НАТО в Соледаре можно считать началом завершения конфликта альянса с Россией на Украине.

Аллах знает лучше.

Мухаммад Садык аль-Хусейни