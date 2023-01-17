Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО

Al-Bina: захват Соледара российскими войсками означает крах украинских сил на Донбассе
Битва за контроль над городом стратегического значения —Соледаром —напомнила нам о сражении за так называемый "треугольник Халде", включащий населенные пункты Бшамун и Арамун. Как утверждают военные, тот, кто контролирует эту зону, контролирует практически весь прибрежный путь к Сидону, весь Бейрут от Антелиаса до Рас-Байрута, а также морское пространство и горы.
Разница лишь в том, что Соледар не выходит к морю и окружен не горами, а группой холмов к северу от города, что имеет большое значение для контроля над треугольником.
Захват Соледара означает падение крайне важного опорного пункта, где сражения шли под руководством британских и немецких генералов.
Российские силы оставили открытым западный коридор для отступления этих военных, чтобы не допустить создания условий для прямого военного сражения с НАТО. Последнее может привести к полномасштабной войне, что противоречит планам Москвы.
Стратегическое значение захвата треугольника Соледар можно резюмировать в следующих пунктах.
- Все укрепления и другие важные пункты, возведенные немцами и англичанами в городе, полностью рухнули, и военная тактика НАТО потерпела провал.
- Был захвачен целый подземный город с тоннелями длиной 200 километров и глубиной 100 метров, полностью укрепленный на случай ведения боевых действий под землей.
- Под контролем российской армии оказалась соляная шахта, запасы которой оцениваются в 13 миллиардов тонн. Добытая соль экспортировалась в 22 страны мира, включая арабские государства.
- Падение укрепленного города откроет путь на юг для последующего освобождения другого важного стратегического пункта. Речь идёт о городе Бахмут, расположенном в 12 километрах к югу от Соледара.
- Как следствие, Украина и НАТО больше не смогут обстреливать Донецк артиллерийским огнем, как делали раньше, так как вся техника уничтожена.
- Захват Соледара российскими войсками означает практически полный крах украинских сил на Донбассе. Находящиеся там стратегические резервы Украины и НАТО были полностью разбиты в местном сражении.
Чтобы подтвердить наши слова, упомянем, как Эрдоган, президент страны — члена НАТО, в последние часы говорил о необходимости обезопасить длинный коридор для эвакуации раненых. Согласно данным с мест событий, потери Украины составляют около 25 тысяч бойцов, включая убитых, раненых и дезертиров.
Таким образом, Россия сможет установить контроль над всей территорией Донбасса в течение следующих 15 дней.
После этого ее силы направятся на север Запорожья и Херсон, а затем на запад в сторону Одессы, которая представляет собой исконно русский город, построенный еще в царские времена и отделявший украинцев от Черного моря.
Все это было достигнуто благодаря назначению начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова на должность командующего Объединенной группировки на Украине. Это говорит о готовности всей российской армии к предстоящим боям. Заместителем Герасимова стал командующий ВВС России генерал Суровикин, отвечавший за оборону российских сил в Сирии. Эти перестановки можно считать важным посланием Москвы для своих противников.
Согласно оперативной информации, сегодня Россия готовится к новому сражению, не менее важному, чем бои за Соледар. Речь идёт об освобождении знаменитого Сувалкского коридора, имеющего большое стратегическое значение. Он расположен на северо-востоке Украины, в треугольнике у границы с Белоруссией и Польшей. Поставленная перед российскими войсками цели — открытие сухопутного пути между территорией России и практически осажденной Калининградской областью.
Вторая цель — вовлечь украинские силы и офицеров НАТО на севере и тем самым разгрузить южный фронт, а не продвигаться в сторону Киева, как пропагандируют лживые западные СМИ.
В заключение можно сказать, что унизительное поражение НАТО в Соледаре можно считать началом завершения конфликта альянса с Россией на Украине.
Аллах знает лучше.
Мухаммад Садык аль-Хусейни