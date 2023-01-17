Альянса не будет. Запад раздробил мир по украинскому вопросу

SCMP: западные принципы раскололи мир в отношении России

Вопреки громким заявлениям США и Европы, мир разошелся во мнении насчет России в украинском конфликте, пишет SCMP. Это вина Запада, который превозносит личную выгоду. Мало кто готов выступить против Москвы и подставить себя под удар ради "защиты демократии".

Запад любит утверждать, что рыночный капитализм и политический либерализм идут рука об руку, но на самом деле первое оказалось гораздо сильнее второго. Приведя страны всего мира к экономической взаимозависимости, Запад не должен ждать, что они поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике.

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине битвой между "демократией и автократией", а также заявил, что "Запад сейчас сильнее и сплоченнее, чем когда-либо".

Во время недавнего визита на Тайвань бывший лидер Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в совокупности демократические страны мира составляют 60% мировой экономики, что обеспечивает мощное сдерживание амбиций Пекина в отношении Тайбэя.

Ирония в том, что если бы мы применили эту логику к конфликту на Украине, то США и Европа уже должны были выиграть. Но в реальности причина, по которой в отношении украинского кризиса не существует глобального демократического альянса, заключается в том, что две крупнейшие демократии планеты, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону и не призывают к переговорам.

Вопреки утверждениям Байдена и Расмуссена, конфликт на Украине усиливает разрыв во мнениях касательно Соединенных Штатов, Китая и России. Кембриджский университет недавно выпустил отчет, в котором свел данные 30 глобальных опросов, охватывающих 137 стран.

Выяснилось, что "среди 1,2 миллиарда человек, населяющих либерально-демократические государства мира, три четверти (75%) в настоящее время отрицательно относятся к Китаю, а 87% негативно относятся к России. Однако для 6,3 миллиарда человек, проживающих в других частях света, картина обратная. В этих обществах 70% испытывают положительные чувства к Китаю и 66% положительно относятся к России".

Почему мир так разделился по столь простому вопросу политкорректности в отношении российской спецоперации на Украине? Ответ кроется в противоречии между двумя присущими Западу идентичностями, из-за чего он склонен порождать двойные стандарты при решении глобальных проблем.

Эти две идентичности — "рыночный капитализм" и "политический либерализм". Первое — это капиталистический способ производства, характеризующийся частной собственностью, накоплением капитала, погоней за прибылью, добавочной стоимостью и так далее.

Второй представляет собой систему правил и ценностей, основанную на гражданских правах, демократии, секуляризме, верховенстве закона, политической, экономической и религиозной свободе. Сторонники либерализма утверждают, что на планете был бы мир, если бы каждая страна стала демократией, потому что "демократические государства редко или вообще никогда не воюют друг с другом".

Западные идеологи считают, что между этими двумя системами существует положительная взаимосвязь: успех первой приведет к второй, а достижение второй еще больше облегчит продвижение первой.

Победа Запада в холодной войне была провозглашена глобальным триумфом этих двух структур. Что касается первой системы, то эта победа должны была свидетельствовать: западный рыночный капитализм вездесущ и всесилен.

Экономический рост в форме стремления к богатству и самообогащению считается общим желанием всех людей. "Высокий уровень жизни" и "материальное благополучие" воспринимаются не просто как западные ценности, а как общечеловеческие.

После окончания холодной войны глобализация, продвигаемая Западом, превратила рыночный капитализм в поистине общемировую систему, в которой каждый человек и государство действуют в соответствии с доминирующим способом функционирования. Глобализация сформировала сложную мировую структуру, характеризующуюся взаимосвязью, взаимозависимостью и взаимопроникающими системами.

Это привело к фрагментации и децентрализации производственных цепочек, а также к рассредоточению по планете и интеграции различных звеньев этих цепочек. Усиление позиции Китая как ключевой державы в глобальных производственных цепочках поставок и укрепление позиции России в глобальной цепочке поставок энергоносителей являются результатом глобализации и мирового капитализма.

Что касается второй системы, то исход холодной войны подтверждает тезис Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории", отмечая "конечную точку идеологической эволюции человечества и универсализацию западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правления". Либерализм вышел за рамки идеологии и стал инструментом, используемым Западом для поддержания и укрепления своего статуса глобального гегемона.

Сегодня его основные постулаты двойной идентичности подвергаются испытанию как из-за подъема Поднебесной, так и из-за продолжающегося украинского конфликта. В настоящее время в США и Европе растет беспокойство из-за того, что нелиберальный Китай становится одной из ведущих мировых держав. Запад страдает от "китайского синдрома" — набора психологических симптомов, характеризующихся страхом, истерией и демонизацией.

Это связано с тем, что экономический успех КНР и ее глобальный подъем не связаны с принятым взаимодействием между двумя западными идентичностями. Китай способен не только бросить им вызов, но и предложить альтернативу с "китайской спецификой", что делает его "врагом системы".

Если взглянуть на то, как освещается конфликт на Украине, то становится очевидным, что основные западные СМИ все же признают разницу во мнениях по этому поводу — так же, как и раскол Европы. Некоторые государства-члены ЕС ввели лишь избирательные санкции против России, в то время как другие активно сопротивляются присоединению к ним, особенно те, которые зависят от поставок ее энергоресурсов.

Да, санкции бьют по Москве, но они также ударяют по глобальным цепочкам поставок, вызывая сбои, способствуя повышению мировых цен на сырье и замедляя глобальный экономический рост. Поскольку закон стоимости рыночного капитализма становится механизмом выживания каждого сообщества, немногие страны рискуют потерять китайский рынок и подвергнуться обратному негативному эффекту антироссийских санкций, — все это ради "защиты демократии от автократии".

Прожив на Западе десятилетия, я пришел к выводу, что в западной двойственной идентичности как таковой нет ничего плохого. Проблема заключается в противоречии между этими двумя сущностями. Поэтому всякий раз, когда приходится делать выбор между ними, закон стоимости непременно в приоритете, а либеральные ценности отходят на второй план.

Многие политические решения на основе двойных стандартов Запада являются результатом этого противоречия, поэтому сегодня мир раздроблен.

Автор: профессор Ли Син (Li Xing) — директор Исследовательского центра развития и международных отношений факультета политики и общества Ольборгского университета, Дания