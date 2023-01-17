Поставки западных танков на Украину приведут Европу на грань катастрофы

Akharin Khabar: поставки западных танков на Украину лишь затянут конфликт

Решение ряда государств о поставках на Украину танков приведет лишь к затягиванию конфликта, пишет Akharin Khabar. Новое вооружение не принесет радикального перелома в характере боевых действий, считают эксперты, однако грозит привести Европу на грань катастрофы.

ИА "Фарс": Москва много раз указывала странам Запада и ЕС, что поставки Украине тяжелого вооружения и бронетехники, в том числе танков, приведут к затягиванию конфликта и ужесточению боевых действий, однако не внесут в него "коренной перелом", как такого желают страны, вооружающие Украину. А западная пресса, в частности, известное издание The New York Times, отмечала, что вероятные поставки Украине танков, причем даже не сами поставки как таковые, а уже обсуждения и решения руководства западных государств об отправке танков, станут ликвидацией, разрушением еще одного "табу в отношении Москвы".

Когда-то то оружие, которое Запад поставлял на Украину, многими воспринималось как "провокационное". Теперь же многие вещи уже кажутся рядовыми; и танки просто станут следующим по очереди вооружением, которое примет участие в военном конфликте.

Почему же произошла эта метаморфоза или сдвиг в сознании политических руководителей западных стран, которые еще год назад начинали с того, что будут оказывать Украине только моральную поддержку и гуманитарную помощь?

Представляется, что сейчас официальных лиц западных стран беспокоит только один вопрос – сколько еще времени есть у Украины для подготовки к "решающему наступлению" России. Многим кажется, что этого времени остается совсем мало, поскольку, как утверждают опять же западные политики и СМИ, это решительное наступление Москвы "по всему фронту" может начаться уже весной.

По сути, ввязавшись в конфликт с Россией, пускай и пока опосредованно, Запад сам загнал себя в ловушку, из которой теперь уже не видно выхода. Продолжать помогать Украине в том же качестве и тех же объемах – это добровольно обрекать себя на еще многие месяцы и годы трудностей, лишений и кризисов. Прекращение же помощи Киеву будет означать, что вся прежняя политика Европы относительно Украины была лишена всякого смысла, а те гигантские средства, которые уже вложены в данный конфликт, были потрачены напрасно. Эта дилемма и удвоила усилия западных стран по поставкам на Украину тяжелого современного вооружения, что ранее они опасались делать, боясь таким образом "рассердить Москву" и спровоцировать ее на тяжелый конфликт.

Еще совсем недавно существовало множество препятствий для поставок очень многих видов оружия Украине, но последние несколько недель они постепенно устранялись. В конце декабря достигается договоренность с Соединенными Штатами о поставках на Украину систем ЗРК Patriot. Далее целый ряд западных государств объявил о поставках Украине этих систем ЗРК. Отправить на Украину системы Patriot берется даже Германия, страна ЕС, которая еще совсем недавно, казалось бы, и слышать не хотела о поставках Киеву "смертоносного вооружения". Буквально за несколько часов Франция, Германия и США дали обещание отправить боевые машины на поля сражений в Украине.

И вот теперь танки западного производства будут, видимо, добавлены в уже очень длинный список вооружений, поставляемых Киеву, потому как США и их союзники теперь готовы идти на значительно большие риски в деле так называемой "защиты суверенитета Украины".

И сам НАТО, и просто все те страны, которые сначала взялись "помогать Украине", оказались перед угрозой раскола, когда стало ясно, что конфликт на Украине затягивается, что западные санкции против Москвы не дают эффекта, по крайней мере, так быстро, как того хотели бы их инициаторы. Стало очевидно, что реально помогать Украине в военном противостоянии с Россией куда сложнее, чем просто делать публичные заявления. И удивительно, что даже не сами США сыграли ведущую роль в тех изменениях подходов, о которых мы здесь говорим – потребовали изменения позиций Альянса по данному вопросу Польша и Великобритания, намекнувшие даже на возможность своего выхода из НАТО, чтобы не быть связанными перед Брюсселем обязательствами и начать оказывать помощь Украине самостоятельно. Ведь те же танки Украина требовала получить еще в самом начале СВО, то есть в конце февраля – начале марта прошлого года, но усилия по удовлетворению этих запросов привели к результату только в конце декабря.

Вопрос в том, что именно дадут поставки танков Украине, как радикально они смогут изменить характер боевых действий. Британия, чтобы убедить другие западные страны последовать ее примеру, заявила, что планирует передать Украине несколько единиц танков Challenger 2. Польское правительство тоже объявило, что готово отправить на Украине несколько танков Leopard немецкого производства, которые находятся в распоряжении Польши. Но наблюдатели и специалисты говорят, что и западные танки, как и другие виды западного вооружения, не привнесут никакого радикального перелома в характере боевых действий, однако последствия милитаризации Украины будет все сложнее предугадать, поскольку продолжение подобного политического курса (поставок Киеву все новых и более тяжелых видов оружия) может привести весь европейский континент на грань катастрофы.