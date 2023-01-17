Офицер спецназа сообщил, что ВСУ ремонтируют в Польше американские гаубицы М777

По словам Владимира Новикова, военная техника, которую Киев получает в качестве помощи от НАТО, часто не справляется с климатическими условиями на Украине и выходит из строя

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на ремонт в Польшу артиллерийские системы М777 производства США, если те выходят из строя. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"Насколько мне известно, попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, малоэффективны. Потому что те же пушки М777 не могут на Украине ремонтировать. В случае поломки везут в Польшу. То есть или дорого, или не хватает кадров, или нужно какое-то специальное оборудование натовского образца, но базы для ремонта не разворачивают на Украине - все везут в Польшу", - сказал он.

По словам Новикова, военная техника, которую Киев получает в качестве помощи от НАТО, часто не справляется с климатическими условиями на Украине и выходит из строя. "Климатические условия на Украине - в той ее части, которая ближе к России, - зимой достаточно многогранные. Бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания. Это тот случай, когда украинская сторона не обманывает. Техника, которую они получают в качестве помощи, реально не выдерживает", - сказал он.

"Я вам скажу честно, без рекламы: наша техника [техника, стоящая на вооружении ВС РФ] работает стабильно. Наша техника проверенная, отшлифованная", - отметил Новиков.