На Украине мечтают превратить танк Challenger 2 в подобие БМ "Оплот"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", "РГ: русское оружие"

В Сети появилось необычное изображение танка Challenger 2, который внешне напоминает бывшую гордость украинского военпрома БМ "Оплот".

Английской машине при помощи специальной программы пририсовали динамическую защиту на передней части корпуса, башни. "Реактивная броня" также видна на крыше последней. Появились характерные лопухи и фартук, прикрывающий ослабленную нижнюю лобовую деталь.

Источник изображения: Исходное фото (outono.net)

Такое "народное творчество" появилось неспроста. Challenger 2 по характеристикам защиты уже не соответствует в полной мере современным требованиям. Для него создали комплекты специальной защиты, однако они из-за секретности вряд ли будут отправлены в "горячую точку". Однако даже если британский танк в самом деле сделают похожим на украинский, необходимо учитывать, что данные средства усиления устарели и бессильны перед ПТУР и гранатами РПГ, которые оснащены тандемными боевыми частями, и такое оружие сейчас есть во многих армиях мира, в том числе российской.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", "РГ: русское оружие"

Интересно, что недавно обнародовались похожие изображения танка Leopard 2А4. О нем рассказывал проект "РГ: русское оружие".

Лев Романов