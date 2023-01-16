Войти
Вестник Мордовии

На Украине мечтают превратить танк Challenger 2 в подобие БМ "Оплот"

77
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", "РГ: русское оружие"

В Сети появилось необычное изображение танка Challenger 2, который внешне напоминает бывшую гордость украинского военпрома БМ "Оплот".

Английской машине при помощи специальной программы пририсовали динамическую защиту на передней части корпуса, башни. "Реактивная броня" также видна на крыше последней. Появились характерные лопухи и фартук, прикрывающий ослабленную нижнюю лобовую деталь.

Источник изображения: Исходное фото (outono.net)


Такое "народное творчество" появилось неспроста. Challenger 2 по характеристикам защиты уже не соответствует в полной мере современным требованиям. Для него создали комплекты специальной защиты, однако они из-за секретности вряд ли будут отправлены в "горячую точку". Однако даже если британский танк в самом деле сделают похожим на украинский, необходимо учитывать, что данные средства усиления устарели и бессильны перед ПТУР и гранатами РПГ, которые оснащены тандемными боевыми частями, и такое оружие сейчас есть во многих армиях мира, в том числе российской.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", "РГ: русское оружие"

Интересно, что недавно обнародовались похожие изображения танка Leopard 2А4. О нем рассказывал проект "РГ: русское оружие".

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Похожие новости
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач