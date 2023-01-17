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ТАСС

В Минске сообщили, что запуск российско-белорусского спутника планируется в 2028 году

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © POOL

Многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, уточнили в академии наук Белоруссии

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Запуск российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли планируется в 2028 году. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу СТВ сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

"Сейчас плановые сроки - это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее", - сказал он.

Золотой отметил, что "многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие", добавив, что "90% комплектующих - отечественные".

Директор профильного предприятия напомнил о том, что в настоящее время ведется рабочее проектирование аппарата. Решение о продолжении финансирования проекта российской стороной принято, в Белоруссии идет внутригосударственное согласование с заинтересованными госорганами.

Сроки создания и запуска совместного российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли, эскизный проект которого был завершен в 2020 году, несколько раз сдвигались. В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал о том, что "работы планируется начать уже с 1 января 2023 года". 

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Страны
Белоруссия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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