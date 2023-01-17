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Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России: самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных истребителей ВСУ

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, состоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России, помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей националистов Украины. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Минобороны.

«Модернизированные самолеты А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в самолетах установлена мощная радиолокационная станция с излучением, которое направляется в разные стороны. Благодаря этому радар не имеет «мертвых зон» и способен обнаруживать самолеты пятого поколения.

Кроме того, А-50У выявляет пуск ракеты на расстоянии 800 км и может видеть одновременно более 300 целей.

Ранее в этом месяце командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что в 2023 году участие в специальной военной операции примут российские стратегические самолеты. Также особое внимание будет уделено совершенствованию навыков летчиков в применении автоматизированных систем управления и вооружений.

8 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе СВО делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Президент добавил, что отлично воюют и штурмовики. Хорошие результаты, по его словам, показывают «сушки» — Су-34, Су-35.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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