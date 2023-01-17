В Сербии считают, что конфликт на Украине является третьей мировой войной

Как подчеркнул глава МИД Сербии Ивица Дачич, республика не намерена пересматривать свою позицию относительно ввода санкций против России по запросу третьих стран

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает, что украинский конфликт по своим характеристикам является мировой войной. Такое мнение глава сербского внешнеполитического ведомства выразил в интервью газете "Политика", опубликованном в воскресенье.

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону. Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы", - отметил Дачич, отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны.

Глава МИД также подчеркнул, что Сербия не намерена пересматривать свою позицию относительно ввода санкций против РФ по запросу третьих стран. "Наша принципиальная позиция остается такой же, какой она была установлена сразу после начала войны на Украине на заседании Совета национальной безопасности, - мы считаем неправильным нарушать территориальную целостность Украины, но вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от наших национальных и государственных интересов", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дачич напомнил, что в вопросе так называемого приведения "своей внешней политики в соответствие с политикой ЕС" на Сербию оказывается "постоянное давление". Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 12 января в ходе своего визита в Белград подчеркивал, что власти республики должны принять решение о введении санкций против России, иначе Сербия "не сможет развиваться".

Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что мир на Украине, по его мнению, не может быть достигнут в скором времени. Он подчеркивал, что сложно прогнозировать что-либо и что это "плохие новости для Сербии", потому что в связи с этим на Белград будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы "выхватить из рук прецедент Косова".