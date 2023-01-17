Войти
ТАСС

В Сербии считают, что конфликт на Украине является третьей мировой войной

428
0
0
Ивица Дачич
Ивица Дачич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Как подчеркнул глава МИД Сербии Ивица Дачич, республика не намерена пересматривать свою позицию относительно ввода санкций против России по запросу третьих стран

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает, что украинский конфликт по своим характеристикам является мировой войной. Такое мнение глава сербского внешнеполитического ведомства выразил в интервью газете "Политика", опубликованном в воскресенье.

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону. Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы", - отметил Дачич, отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны.

Глава МИД также подчеркнул, что Сербия не намерена пересматривать свою позицию относительно ввода санкций против РФ по запросу третьих стран. "Наша принципиальная позиция остается такой же, какой она была установлена сразу после начала войны на Украине на заседании Совета национальной безопасности, - мы считаем неправильным нарушать территориальную целостность Украины, но вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от наших национальных и государственных интересов", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дачич напомнил, что в вопросе так называемого приведения "своей внешней политики в соответствие с политикой ЕС" на Сербию оказывается "постоянное давление". Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 12 января в ходе своего визита в Белград подчеркивал, что власти республики должны принять решение о введении санкций против России, иначе Сербия "не сможет развиваться".

Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что мир на Украине, по его мнению, не может быть достигнут в скором времени. Он подчеркивал, что сложно прогнозировать что-либо и что это "плохие новости для Сербии", потому что в связи с этим на Белград будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы "выхватить из рук прецедент Косова". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
США
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
05.08.2022
Косово грозит стать еще одним очагом "опосредованной войны" в Европе
02.06.2021
День создания Военно-транспортной авиации России
02.12.2020
Столтенберг рассказал, как НАТО будет «сдерживать Россию»
21.05.2020
Россия пока не до конца изучила доклад экспертов ООН о предполагаемом присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии - Небензя (версия 2)
01.12.2016
Будущее российско-американских отношений - взгляд из Франции
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 16:04
  • 41986
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 11:41
  • 1
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52
  • 17.01 08:34
  • 6
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 17.01 02:34
  • 1
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова