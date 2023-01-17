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Военное обозрение

Немецкий концерн Rheinmetall пообещал поставить Киеву 300 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard

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Источник изображения: topwar.ru

Украинским самоходным зенитным установкам Gepard, переданным Киеву Германией в прошлом году, недолго осталось находиться без нужного количества боеприпасов. Как заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, Германия обеспечит Украину снарядами для зениток.

Германия поставит Киеву 300 тысяч боеприпасов калибра 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF, стоящих на вооружении ЗСУ Gepard 1A2. Правда имеется один нюанс - снаряды будут поставлены в середине 2024 года. Сейчас Rheinmetall производит первую партию боеприпасов, она должна быть готова в июне-июле этого года.

Мы завершим производство первой партии боеприпасов в июне-июле. К середине следующего года мы поставим в Украину 300 тыс. боеприпасов. Это очень много, поэтому будем надеяться, что украинская проблема боеприпасов для Gepard будет решена

- заявил Паппенгер.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят 30 зенитных установок Gepard, переданных Германией в прошлом году. Еще 7 ЗСУ и примерно 30 тысяч боеприпасов Берлин обещал поставить в декабре 2022 года. Ранее Германия хотела передать Украине боеприпасы производства Швейцарии, но Берн наложила запрет на передачу 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard Киеву. Позднее немцы нашли независимого производителя в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF, но так и не получили необходимое количество снарядов.

ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. В настоящее время основное количество ЗСУ Gepard находится в районе Одессы, где установки прикрывают "суда зерновой сделки".

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Страны
Германия
Норвегия
Украина
Швейцария
Компании
Rheinmetall
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