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Военное.рф

В "Калашникове" рассказали об уникальности новой снайперской винтовки СВЧ

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СВЧ
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Ренат Закиев / РГ

"Калашников" выпустил первую партию снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) калибра 7,62×54 мм. Как заявили в пресс-службе концерна, данное изделие полностью соответствует ТТЗ Минобороны РФ и превосходит по техническим характеристикам аналоги, ранее принятые на вооружение военным ведомством и другими силовыми структурами.

Кроме того, подведены итоги 2022 года. Согласно сообщению пресс-службы "Калашникова", в части увеличения роста объема производства военной продукции выполнены 45 контрактов ГОЗ, 24 договора по линии ВТС и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту.

В целом дивизион оружейного производства "Калашникова" выполнил рекордный план за последние 20 лет – выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.

Снайперская винтовка Чукавина (шифр работы "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Ранние версии нового оружия демонстрировались под обозначением СВК, но вместе с переименованием СВЧ получила и несколько другой облик. Новую снайперскую винтовку впервые представили публике на форуме "Армия-2017".

Изначально СВЧ разрабатывалась под два калибра: 7,62×54 мм (совместим с магазинами от СВД) и 7,62×51 мм (.308 Win). Позднее появилась увеличенная версия под калибр 8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum).

По сообщению пресс-службы "Калашникова", высокоточная винтовка выполнена по необычной для отечественной оружейной школы компоновочной схеме: почти вся часть нагрузки приходится на стальную часть. Это позволяет снизить вес конструкции и повысить ее надежность.

Емкость магазина СВЧ – от 10 до 20 патронов. Масса винтовки – 4,2 кг.

Государственные испытания СВЧ завершились осенью 2021 года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Компании
Минoбороны РФ
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Гособоронзаказ
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