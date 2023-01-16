НАТО направит самолеты AWACS для наблюдения за Россией. Их разместят в Румынии к 17 января

В НАТО сообщили, что направят в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против ВС РФ
Уже к 17 января НАТО перебросит самолеты AWACS в Румынию для наблюдения за "российской военной активностью", сообщили в пятницу в Североатлантическом альянсе. Ранее они базировались на авиабазе в Гельзенкирхене на западе Германии, а теперь будут развернуты в Отопени под Бухарестом, что позволит им приступать к ведению разведки украинского воздушного пространства и западной части Черного моря практически сразу после взлета. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
НАТО развернет в Румынии свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России. Об этом в пятницу, 13 января, проинформировали в пресс-службе Североатлантического альянса.
"НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.
Миссия рассчитана на несколько недель. При этом число воздушных судов не раскрывается.
По данным немецкого агентства DPA, речь может идти о трех самолетах. Ранее они базировались на авиабазе в Гельзенкирхене на западе Германии, а теперь будут развернуты в Отопени под Бухарестом, что позволит им приступать к ведению разведки украинского воздушного пространства и западной части Черного моря практически сразу после взлета. Как утверждают источники в военных кругах, всего в Германии находится 14 таких самолетов.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A AWACS обеспечивают мониторинг в первую очередь воздушного пространства. По официальным техническим характеристикам они способны засекать и вести воздушные объекты на удалении до 400 км, однако они также могут использоваться для разведки наземной ситуации, хотя и с меньшей эффективностью.
"Эти самолеты НАТО на постоянной основе совершали полеты над Черным морем с момента воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на Донбассе в 2014 году.
Сейчас альянс намерен перебазировать три таких самолета в Румынию на долгосрочной основе. НАТО использует самолеты AWACS с возможностью дозаправки в воздухе, что значительно расширяет их радиус действия и время несения дежурства в воздухе", - пишет ТАСС.
В альянсе также уточнили, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО".
Ранее агентство Reuters сообщало, что США перебрасывают военную технику в Восточную Европу в рамках ротации. Танки и другая военная техника армии США начали прибывать в голландский порт Флиссинген для отправки в Польшу и Литву «в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО». Уточняется, что всего в порт прибыло около 1250 единиц техники.
В августе 2022 года газета The Washington Post писала, что представители стран на восточном фланге альянса попросили США ускорить поставки им вооружений, опасаясь, что «будут следующими, кто подвергнется нападению». Они полагают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО должно стать более агрессивным. По их оценкам, расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы «держать Москву в страхе».
Как расширяется НАТО
НАТО - военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.
На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.
В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств - членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.
Григорий Плакучев