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Газета.ru

НАТО направит самолеты AWACS для наблюдения за Россией. Их разместят в Румынии к 17 января

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Самолет E-3 AWACS приближается к танкеру KC-135 Stratotanker для дозаправки над Румынией, 2022 год
Самолет E-3 AWACS приближается к танкеру KC-135 Stratotanker для дозаправки над Румынией, 2022 год.
Источник изображения: Global Look Press

В НАТО сообщили, что направят в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против ВС РФ

Уже к 17 января НАТО перебросит самолеты AWACS в Румынию для наблюдения за "российской военной активностью", сообщили в пятницу в Североатлантическом альянсе. Ранее они базировались на авиабазе в Гельзенкирхене на западе Германии, а теперь будут развернуты в Отопени под Бухарестом, что позволит им приступать к ведению разведки украинского воздушного пространства и западной части Черного моря практически сразу после взлета. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

НАТО развернет в Румынии свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России. Об этом в пятницу, 13 января, проинформировали в пресс-службе Североатлантического альянса.

"НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.

Миссия рассчитана на несколько недель. При этом число воздушных судов не раскрывается.

По данным немецкого агентства DPA, речь может идти о трех самолетах. Ранее они базировались на авиабазе в Гельзенкирхене на западе Германии, а теперь будут развернуты в Отопени под Бухарестом, что позволит им приступать к ведению разведки украинского воздушного пространства и западной части Черного моря практически сразу после взлета. Как утверждают источники в военных кругах, всего в Германии находится 14 таких самолетов.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A AWACS обеспечивают мониторинг в первую очередь воздушного пространства. По официальным техническим характеристикам они способны засекать и вести воздушные объекты на удалении до 400 км, однако они также могут использоваться для разведки наземной ситуации, хотя и с меньшей эффективностью.

"Эти самолеты НАТО на постоянной основе совершали полеты над Черным морем с момента воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на Донбассе в 2014 году.

Сейчас альянс намерен перебазировать три таких самолета в Румынию на долгосрочной основе. НАТО использует самолеты AWACS с возможностью дозаправки в воздухе, что значительно расширяет их радиус действия и время несения дежурства в воздухе", - пишет ТАСС.

В НАТО связали переброску авиасистем с СВО на Украине и заявили, что "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса".

В альянсе также уточнили, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО".

Ранее агентство Reuters сообщало, что США перебрасывают военную технику в Восточную Европу в рамках ротации. Танки и другая военная техника армии США начали прибывать в голландский порт Флиссинген для отправки в Польшу и Литву «в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО». Уточняется, что всего в порт прибыло около 1250 единиц техники.

В августе 2022 года газета The Washington Post​​​​​​ писала, что представители стран на восточном фланге альянса попросили США ускорить поставки им вооружений, опасаясь, что «будут следующими, кто подвергнется нападению». Они полагают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО должно стать более агрессивным. По их оценкам, расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы «держать Москву в страхе».

Как расширяется НАТО

НАТО - военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств - членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.


Григорий Плакучев

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