Украина сократит резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня

WSJ: США могут столкнуться с дефицитом боеприпасов из-за помощи Украине уже летом

Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, пишет WSJ. Такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года.

Время может оказаться на стороне России, если Соединенные Штаты и их союзники не подготовятся к продолжительному конфликту

Ярослав Трофимов

Конфликт на Украине, как уже стало ясно, скоро не закончится. Москва рассчитывает – а Киев боится, – что у Запада иссякнет запас стойкости, прежде чем Россия потерпит поражение.

Пока что ожидания России касательно раздора между сторонниками Украины не материализовались. Европа сумела поставить точку в своей зависимости от российских энергоносителей с минимальной болью и без каких-либо политических катаклизмов. Поскольку в 2022 году все крупнейшие западные экономики продемонстрировали рост, несмотря на перебои, консенсус в пользу поставок оружия Киеву только укрепился.

Однако в связи с тем, что в сентябре Россия объявила о мобилизации сотен тысяч солдат и перевела свою экономику на военные рельсы, время может оказаться на стороне Москвы. Пока что ни Соединенные Штаты, ни Европа не внесли коррективы, особенно в военное производство, которые необходимы для оказания дальнейшей поддержки Украине в конфликте, который вполне может затянуться на несколько лет. Не застрахованы они и от болезненного воздействия потенциальных потрясений в энергетической сфере.

"Мысль о том, что масштабная классическая война в Европе может продлиться столько же, сколько одна из двух мировых войн, – это не то, к чему мы готовы, – отметил Брюно Тертре (Bruno Tertrais), заместитель директора Фонда стратегических исследований в Париже. – Хотя европейские общества продемонстрировали поразительную стойкость, ее нельзя принимать как должное".

Новый состав Конгресса США

То же самое можно сказать и о Соединенных Штатах. Хотя в декабре Конгресс США, завершавший работу в прежнем составе, одобрил выделение 44,9 миллиарда долларов на поддержку Украины – скорее всего, этих средств хватит примерно на девять месяцев, – новый состав Палаты представителей, которую контролируют республиканцы, означает, что в дальнейшем согласование пакетов военной и гражданской помощи Киеву может оказаться более проблематичным.

Если время работает на пользу Москве, то в интересах Запада резко увеличить поддержку Украины в ближайшие месяцы, отказавшись от чрезмерной осторожности, которая до сих пор была характерна для поставок оружия. На это указал маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер (Edward Stringer), бывший начальник оперативного отдела штаба обороны Великобритании.

"Продолжая понемногу поставлять Украине ровно столько оружия, чтобы она не проиграла, Запад просто затягивает войну, – сказал Стрингер. – Осознаем мы это или нет, но Россия бросила Западу вызов. И, хотя наши собственные войска там не воюют, мы основательно вложились в этот конфликт, и для победы в нем мы должны предоставить материальные средства".

Некогда мощная оборонная промышленность Украины была разрушена российскими авиаударами за 11 месяцев конфликта, и теперь выживание этой страны почти полностью зависит от оружия и боеприпасов, поставляемых Западом. Хотя экономика России – размером примерно с экономику Испании – абсолютно ничтожна по сравнению с совокупной мощью Соединенных Штатов и их союзников по Организации Североатлантического договора, западные оборонные закупки и производство – в отличие от российских – в основном продолжают работать в соответствии с процедурами и графиками мирного времени.

"Естественно, Запад в целом превосходит Россию по экономическому потенциалу и оборонно-промышленной мощи, и это должно убедить вас, что в случае затяжной войны Украина при поддержке Запада имеет гораздо больше шансов на победу, – отметил Майкл Кофман (Michael Kofman), директор по изучению России в Центре военно-морского анализа, который консультирует американских военных. – Однако такой исход не предопределен. Потенциал – это всего лишь потенциал. Для победы требуется огромная воля и решимость, а войны – это, по сути, борьба воль".

Численность личного состава

До начала частичной мобилизации Россия, которая начала свою специальную военную операцию главным образом силами контрактников, сталкивалась с нехваткой личного состава на Украине и поэтому полагалась в основном на свое преимущество в артиллерийской мощи. Теперь, мобилизовав 300 тысяч резервистов, она решила проблему с численностью личного состава как раз тогда, когда у нее стали подходить к концу боеприпасы и материальные средства.

В долгосрочной перспективе "арифметика" людских ресурсов работает в пользу Москвы, поскольку население России в 3,5 раза больше населения Украины. Даже если Россия теряет двоих солдат на каждого убитого украинского военнослужащего, она все равно увеличивает свою относительную мощь. Пока, как сообщают западные чиновники, число погибших на поле боя российских военных сопоставимо с потерями Украины.

Расчеты по боеприпасам и оружию сделать сложнее. По словам аналитиков, Украина расходует поставляемые Западом 155-миллиметровые артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем их производят Соединенные Штаты и союзники. Такими темпами Киев может истощить американские и европейские резервы до критического уровня уже этим летом или осенью.

К тому времени Россия, сосредоточившаяся на конфликте, сможет нарастить производство боеприпасов, чтобы не отставать от темпа боевых действий. Соединенные Штаты и союзники тоже инвестируют средства в новые линии по производству боеприпасов, но они вряд ли смогут существенно изменить ситуацию до следующего года. Это создаст потенциально опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года.

"Нам не стоит недооценивать Россию. Они мобилизуют больше военных, они усердно работают над тем, чтобы нарастить объемы военной техники, боеприпасов, и они уже продемонстрировали готовность идти на жертвы, но при этом продолжать борьбу, – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Нет никаких признаков, которые указывали бы на то, что президент Путин изменил свою основную цель в украинском конфликте. Поэтому мы должны быть готовыми к долгой борьбе".

Экзистенциальная борьба

Мобилизация уже позволила Путину стабилизировать линию фронта и начать контрнаступление под Артемовском на востоке Донецкой области. Вероятность урегулирования путем переговоров в обозримом будущем крайне мала.

"Любые идеи касательно мирного процесса отпадают, потому что Путин старается ясно дать понять, что для него это экзистенциальная борьба, – пояснил Иво Даалдер (Ivo Daalder), бывший представитель Соединенных Штатов в НАТО, который сейчас возглавляет Чикагский совет по глобальным вопросам. – Он готовит свой народ к длительной конфронтации, и я не думаю, что он когда-либо откажется от своего имперского стремления контролировать Украину". Поскольку конца конфликту не видно, по словам Даалдера, Соединенные Штаты и союзники должны уже сейчас начать подготовку к интеграции контролируемых правительством территорий Украины в западные институты, не дожидаясь окончания боевых действий.

Украина заявляет, что ее цель в этом конфликте – вытеснить Россию со всех территорий, завоеванных той за последний год, и с территорий, которые Киев потерял в 2014 году, включая Крым. Если Украине удастся вернуть хотя бы часть этих территорий, это поставит под угрозу власть Путина внутри России.

Москва стремится захватить как минимум часть территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, об присоединении которых Путин объявил в октябре. В настоящее время почти вся линия фронта пролегает по территориям, которые Россия считает своей суверенной землей.

Украинские чиновники предупреждают, что первоначальная цель Москвы – оккупация Киева и всей страны – не изменилась, и что любая пауза в конфликте будет использована Путиным для перегруппировки и нанесения нового удара.

"Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Ничто не указывает на то, что Россия готова к переговорам, – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. – Я знаю Россию, я вижу, что происходит в России. И я думаю, это либо они, либо мы. Сейчас третьего уже не дано".