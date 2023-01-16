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ТАСС

В Госдуме заявили о возможном переходном периоде при повышении призывного возраста

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отметил, что "сейчас не хотел бы называть никакие сроки"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Переходный период могут предусмотреть при увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года. Об этом заявил в воскресенье РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Сейчас мы полагаем, что работа министерства обороны с предложениями соответствующими идет. И ждем, когда они поступят к нам в Государственную думу. Это первое. Второе, после того как весь законодательный пакет будет сформирован, то есть создана основа законодательная, тогда уже будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генерального штаба, которые будут разъяснять порядок призыва <...>, какой будет определен переходный период, сколько он будет по времени", - сказал он, добавив, что "сейчас не хотел бы называть никакие сроки".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Как отметил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, но подробности по этой теме нужно узнавать в Минобороны.

В свою очередь Картаполов отмечал, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году. Как позднее пояснил Картаполов в интервью "Парламентской газете", повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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