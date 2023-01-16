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Военное обозрение

Иран впервые официально признал закупку российских многоцелевых истребителей Су-35

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Источник изображения: topwar.ru

Иран получит российские многофункциональные истребители Су-35, ранее озвученную информацию официально подтвердили в Тегеране. Это первое подтверждение сделки от иранских официальных лиц.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари в интервью иранскому изданию Tasnim подтвердил сам факт закупки многоцелевых истребителей Су-35 и даже назвал сроки их поставки. По словам иранского политика, самолеты начнут поступать в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. через два с половиной месяца. Иранский новый год наступает в день весеннего равноденствия первого весеннего месяца Фавардин. Таким образом, 1402-й год в Иране будут праздновать 21 марта 2023 года.

Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты. Подробностей Шахрияр Хейдари не привел, поэтому неизвестно, какие именно системы и ракеты хочет получить Тегеран. Возможно, что речь идет о зенитных системах, в том числе С-400. Такого же мнения военные эксперты.

В конце декабря прошлого года Израиль сообщил, что в ближайшее время Россия поставит Ирану 24 истребителя Су-35, изначально предназначавшихся Египту, от которых Каир отказался под давлением США. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35, стоящими на вооружении ВВС Израиля.

В начале августа 2022 года появилась информация, что Тегеран якобы еще в июле подписал контракт на российские Су-35 во время визита в Иран российского президента Владимира Путина. Затем западные издания сообщили, что Россия якобы поменялась с Ираном по схеме: "истребители на беспилотники". Но никаких подтверждений или опровержений ни от Москвы, ни от Тегерана не поступало.

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