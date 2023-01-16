МО Британии опровергло статью Mirror о том, что Лондон даст Киеву вертолеты

Журналисты телевизионного СМИ Sky News передают, что их коллеги из газеты Mirror дезинформируют читателей новостями о поставках на Украину военных вертолетов Apache. Журналист канала Дебора Хейнс заявила со ссылкой на минобороны, что это неправда.

"Минобороны заявило, что статья Mirror неверна", – сообщила журналистка Хейнс в личном аккаунте в твиттере.

Mirror писал со ссылкой на свой источник в оборонном ведомстве. Кроме того, было сказано о порядке поставок – сначала танки Challenger II, затем Apache. Однако, как уточнило российское РИА Новости, новость о вертолетах удалена с сайта газеты.