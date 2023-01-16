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МО Британии опровергло статью Mirror о том, что Лондон даст Киеву вертолеты

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Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Журналисты телевизионного СМИ Sky News передают, что их коллеги из газеты Mirror дезинформируют читателей новостями о поставках на Украину военных вертолетов Apache. Журналист канала Дебора Хейнс заявила со ссылкой на минобороны, что это неправда.

"Минобороны заявило, что статья Mirror неверна", – сообщила журналистка Хейнс в личном аккаунте в твиттере.

Mirror писал со ссылкой на свой источник в оборонном ведомстве. Кроме того, было сказано о порядке поставок – сначала танки Challenger II, затем Apache. Однако, как уточнило российское РИА Новости, новость о вертолетах удалена с сайта газеты.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
AH-64
Challenger 2
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