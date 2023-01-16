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ТАСС

Рогозин сообщил о разработке в России трех новых больших ударных беспилотников

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Руководитель центра и группы военных советников также рассказал о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа "Матрешка"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Научно-технический центр "Царские волки" занимается разработкой трех новых больших ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников Дмитрий Рогозин.

"Сами мы ведем три работы в области больших ударных БПЛА силами инженеров-самолетчиков и айтишников, а также поддерживаем ход работ еще девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов. Часть их работ уже испытывалась нами в зоне СВО, большинству еще предстоит показать бойцам свои изделия и получить замечания, которые обязательно будут с учетом специфики этой войны и высокотехнологичности противостоящих нам неприятелей из стран НАТО", - заявил Рогозин.

Также он рассказал о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа "Матрешка". "При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км. Пока разработчик - наш партнер отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления, - сообщил руководитель группы "Царские волки".

Кроме того, Рогозин пообещал всячески поддерживать частные российские компании, занимающиеся созданием высокотехнологичных и перспективных изделий. "Хочу подтвердить, что у нас, слава Богу, много таких энтузиастов-разработчиков, которые уже скоро доставят кучу хлопот неприятелю. А наш НТЦ "Царские волки" всеми силами им поможет", - подытожил он. 

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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
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