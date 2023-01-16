Минобороны подтвердило удары по системе военного управления Украины 14 января

Минобороны РФ подтвердило нанесение ударов по системе военного управления Украины 14 января

ВС России 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщила 15 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.

Он также рассказали, что российские войска нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», —добавил представитель Минобороны.

Сообщается, что в результате боевых действий на данном направлении за сутки были уничтожены около 50 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти Киевской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Винницкой областей сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре. Позднее в тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о том, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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