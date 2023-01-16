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Минобороны подтвердило удары по системе военного управления Украины 14 января

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Минобороны РФ подтвердило нанесение ударов по системе военного управления Украины 14 января

ВС России 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщила 15 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.


«14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.

Он также рассказали, что российские войска нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», —добавил представитель Минобороны.

Сообщается, что в результате боевых действий на данном направлении за сутки были уничтожены около 50 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти Киевской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Винницкой областей сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре. Позднее в тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о том, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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