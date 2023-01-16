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Путин назвал динамику в зоне спецоперации положительной

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин: динамика в зоне спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба

Президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что всё идет согласно планам.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он выразил надежду на то, что российские бойцы еще не раз порадуют страну результатами.

Ранее в этом месяце Путин указал на важность моральной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Он отметил, что военные должны чувствовать, что страна их поддерживает и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют.

До этого, 13 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами. Небензя добавил, что закончить спецоперацию можно будет лишь тогда, когда с территории Украины не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны.

Российский постпред при ООН также напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины и воюет с преступным националистическим режимом, а не украинским народом.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
Украина
Компании
ООН
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Путин Владимир
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