В Эстонии назначили командира новой дивизии

Таллин. 15 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) назначил заместителя командующего Силами обороны генерал-майора Вейко-Велло Пальма (Vello-Veiko Palm) командиром создаваемой дивизии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны.

"Создание дивизии - сложнейшая задача в организации сферы обороны и подразумевает очень хорошее взаимопонимание как внутри Сил обороны, так и с нашими союзниками не только в военном плане, но и на уровне человеческих отношений", - заявил министр обороны, выразив уверенность, что генерал Пальм оправдает возлагаемые на него надежды.

"Создание дивизии означает одно из самых больших изменений в Силах обороны", - сказал в свою очередь Пальм.

По его словам, дивизия дает возможность собрать в единый ударный кулак как обе действующие на данный момент пехотные бригады, батальон тылового обеспечения и батальон штаба и связи, так и дислоцированные на территории республики подразделения союзников по НАТО.

Дивизия станет постоянно действующей сухопутной структурной единицей Сил обороны и будет находиться в непосредственном подчинении командующего Силами обороны. Зона действия дивизии охватывает всю территорию Эстонии и при необходимости она может быть передана в цепочку подчинения НАТО.