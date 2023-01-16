На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

Источник изображения: topwar.ru

Партия бронеавтомобилей Panthera T6 была поставлена на Украину в конце декабря 2022 года, и вот теперь данная бронетехника появилась на вооружении ВСУ. Первые фотографии легкого бронетранспортера Panthera T6, а именно так классифицируется в ОАЭ данная машина, появились на украинских интернет-ресурсах.

По имеющейся информации, бронемашины поступили на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ранее вооружилась словенскими танками М-55S. Бригада была сформирована после начала российской спецоперации, сначала как батальон и даже приняла кратковременное участие в боевых действиях на Донбассе, после чего была выведена в тыл. В настоящее время 47-я бригада находится на севере Харьковской области и готовится к боям с российской армией.

Какое количество бронемашин получила Украина, не сообщается, известно, что партия броневиков прибыла на Украину в декабре. Причем страна, закупившая бронетехнику и поставившая ее ВСУ также не раскрывается. Техника пришла уже в украинском пиксельном камуфляже, т.е. бронемашины изначально предназначались Киеву, в ВСУ только нанесли на технику белые кресты и все. По некоторым данным, Киев получил около десятка Panthera T6.

Легкий бронетранспортер Panthera T6 разработан компанией Minerva Special Purpose Vehicles (MSPV), головной офис которой базируется в Дубае ОАЭ. Производство налажено как Эмиратах, так и в Турции. Броневик базируется на шасси Toyota Land Cruiser 79-серии, установлен 4-литровый V6 двигатель, постоянный полный привод, коробка передач ручная. Вмещает восемь человек: водитель и командир спереди, сзади шесть десантников в полной боевой экипировке. В базовом варианте вооружения не имеет, но можно установить пулемет или легкий боевой модуль. Бронирование противопульное.