Грузия сообщила, что не будет оказывать военную помощь Украине

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что ее страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом в воскресенье заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине - прим. ТАСС). Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили", - сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

Украинское издание "Европейская правда" на прошлой неделе опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук". Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, Вашингтон дал свое согласие и был готов заменить их Грузии на более новые.

В ответ Минобороны Грузии заявило, что республика не получала "Бук" безвозмездно, а приобрела их у Украины в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.