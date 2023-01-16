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ТАСС

Грузия сообщила, что не будет оказывать военную помощь Украине

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Флаг Грузии
Флаг Грузии.
Источник изображения: © Григорий Сысоев

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что ее страна пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом в воскресенье заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине - прим. ТАСС). Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили", - сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

Украинское издание "Европейская правда" на прошлой неделе опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук". Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, Вашингтон дал свое согласие и был готов заменить их Грузии на более новые.

В ответ Минобороны Грузии заявило, что республика не получала "Бук" безвозмездно, а приобрела их у Украины в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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