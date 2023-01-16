Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

Источник изображения: topwar.ru

В ходе Холодной войны обладателями самых крупных оперативно-тактических ракет были США и СССР, имевшие на вооружении соответственно MGM–52 Lance (диаметр 557 мм) и «Точка» (650 мм). К настоящему времени их заменили MGM-140 ATACMS (610 мм) и «Искандер-М» (920 мм), который является лидером в этом классе оружия.

В КНДР смогли создать систему, превзошедшую американский ATACMS по габаритам. Лидер государства Ким Чен Ын накануне Нового года заявил о массовом производстве передового типа оружия. Новая ракета имеет диаметр 600 мм, однако существенно длиннее аналога из США. Кроме того, на пусковых установках размещается сразу несколько ОТР: на колёсной платформе – пять единиц, на гусеничной базе с поворотной установкой – шесть.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что каждая из этих 600-мм ракет достигает цели на расстоянии от 300 до 400 км, то есть критическая инфраструктура Южной Кореи находится в пределах их досягаемости. Это с лихвой компенсирует незначительный наступательный потенциал ВВС КНДР

- отмечается в издании 21AAR, указывая, что только на церемонии в честь Нового года было выставлено несколько десятков пусковых установок.

В процессе обновления своих войск в 2010-х годах северокорейские войска обзавелись многослойной ракетной артиллерией. В первом ряду стоят системы калибром 107 мм, 130 мм и 122 мм, которые массово производятся с 1960-х годов; во втором – более тяжелые 240-мм и 333-мм ракеты, а также новый 300-мм боеприпас; третий класс ускоренно насыщается указанной 600-мм ОТР, больше которой только российский «Искандер».