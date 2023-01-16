Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов

Украина получит от Британии до четырех военных вертолетов Apache, пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны. Но сначала Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Сообщается, что это должно произойти в ближайшие две недели.

"Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру", — цитирует слова источника издание.

СМИ пишут, что военные вертолеты обеспечены ракетами Hellfire и будут похожи на те, которыми управлял принц Гарри в Афганистане.