В германском концерне заявили, что на подготовку танков для Украины может уйти год

Представленный германской группой Rheinmetall очередной вариант глубокой модернизации танка Leopard 2, именуемый MBT Advanced Technology Demonstrator. Демонстратор переделан из танка Leopard 2A4, и данный проект позиционируется как пакетная комбинация всех возможных улучшений, предлагаемых Rheinmetall для танков этого семейства. На заднем плане виден павильон с демонстратором новой 130-мм/51 танковой пушки Rheinmetall.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Германский концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, но на подготовку их к отправке на Украину в случае разрешения властей ушел бы год. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете BILD am Sonntag.

"Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года", - сказал он. По его словам, подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям.

В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине Leopard из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине танковую роту. Как говорил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит Leopard.

Власти ФРГ до сих пор отказываются отправлять Украине боевые танки.