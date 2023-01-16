Названа причина назначения Герасимова главнокомандующим российскими силами

Advance: причины смены руководства военной операцией на Украине

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Это решение позволит России в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия, считает Advance.

Антун Роша (Antun Roša)

Когда во время вооруженного конфликта происходят крупные перестановки, это означает, что не все идет по плану. Недавно Российская Федерация снова произвела одну большую перестановку, и сегодня мы подробнее поговорим о возможны последствиях этого решения. На ключевую должность главнокомандующего российскими силами на Украине был назначен Валерий Герасимов, самый высокопоставленный генерал Российской армии, человек, который до сих пор возглавлял Генеральный штаб Российских вооруженных сил.

Это означает, что после относительно непродолжительного периода с высшей российской военной должности на Украине уходит "генерал Армагеддон", а точнее Сергей Суровикин, который станет только одним из трех заместителей нового главнокомандующего. Я напомню, что фигуру Суровикина окружала мощная медиа-кампания как в российских, так и в западных СМИ. Утверждалось, что это очень "жестокий" командир, который, несомненно, изменит ситуацию на поле боя. Однако, как мы уже знаем, этого не произошло.

Сергея Суровикина назначили на должность восьмого октября. С тех пор Российская Федерация испытала на себе серьезные удары, и было совершенно ожидаемо, что Суровикин должен уйти. Однако решение о том, что на его место придет Герасимов, многих удивило.

Остановимся еще минуту на хронологии российского командования на Украине. До Сергея Суровикина эту должность занимал Александр Дворников. На очень сложном посту он проработал с апреля по октябрь, то есть до того момента, как его сменил Суровикин. Если вспомнить, то и вокруг Александра Дворникова разворачивалась такая же медиа-кампания, как и вокруг его преемника. Его называли суровым российским военачальником, который проявил себя в Сирии, как и Сергей Суровикин, а ранее еще в Чечне.

У Герасимова нет такой "ауры", но его приход тоже взволновал многих.

Мы уже говорили о влиянии "провоенных блогеров" в России. Речь идет об аналитиках, зачастую профанах, которым удалось привлечь большую аудиторию. Сотни тысяч следят за их публикациями в социальных сетях, особенно в "Телеграмме", и, суммируя, можно сказать, что почти все или по крайней мере подавляющее их большинство выступают за ужесточение военных действий на Украине, более широкую мобилизацию и действия, которые после месяцев стагнации, а также нескольких болезненных ударов привели бы к перелому, а точнее к российскому успешному наступлению, как в самом начале этого вооруженного конфликта.

Многие из них очень критично относятся к Валерию Герасимову. Почему? Причин на то несколько… Во-первых, они возлагают на него основную часть вины за российские военные провалы, так как Российская Федерация на протяжении 15 лет модернизировала армию, закупала и разрабатывала самое современное оружие, вложила большие деньги (по российским понятиям, хотя этот бюджет по-прежнему не сопоставим с американским), а результатов нет. Многие ожидали, в том числе даже российские противники на Западе, что Российская Федерация на Украине будет действовать как "мировая военная держава", а вместо этого боевые действия нередко ведутся "на равных". Понятно, что этому способствовал тот факт, что Украина получает большое количество вооружений и другой помощи с Запада, а вместе с тем у ее бойцов, несомненно, более высокий моральный дух.

Когда ситуация начала развиваться особенно плохо для Российской Федерации, на Валерия Герасимова обрушили критику две наиболее радикальных российских фигуры: глава "Вагнера" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров. Они не стеснялись в выражениях и выставляли Герасимова слабаком, который скрывается вдали от фронта и уничтожает российскую армию. При этом ни Пригожин, ни Кадыров не упомянули Владимира Путина, хотя можно сказать, что критика Герасимова — это в определенном смысле и критика Путина. То же распространяется и на критику министра обороны Сергея Шойгу.

Некоторые считали, что Валерия Герасимова вскоре уволят с поста главы Генерального штаба. Если бы это произошло, то только подтвердило бы большое влияние, которым пользуется радикальная фракция на российской арене. В сложившейся ситуации есть уже несколько фракций, которые проявляют себя все отчетливее.

Возьмем, например, Евгения Пригожина. Он не только, судя по всему, преждевременно объявил о завершении битвы за Соледар, но и попытался все заслуги приписать себе и бойцам "Вагнера". Это абсурд. "Вагнер" — частная военная компания. Разве может она превзойти российскую авиацию и армию? Наверное, это возможно в Африке, где "Вагнер" присутствует в нескольких странах, но уж точно не на украинском фронте.

С этой точки зрения стоит рассматривать и назначение Валерия Герасимова. Он может быть "посланием Путина", и понятно кому.

Но разве Владимир Путин назначил бы Валерия Герасимова, если бы думал, что тот на самом деле ни на что не способен, как утверждают его критики? Конечно, нет. На самом деле подъем Герасимова происходит в один из важнейших моментов. Сейчас самое время подтвердить старое правило. Как известно, Россия "традиционно" плохо начинает войны. Сначала, в первые месяцы, все проблемы всплывают на поверхность (логистика, технологии, командные цепочки…). За почти год боевых действий многие из этих проблем были устранены после обнаружения. С этой точки зрения можно сказать, что перед Александром Дворниковым и Сергеем Суровикиным стояла самая сложная задача. Им пришлось командовать российскими войсками в "период обкатки".

Игорь Коротченко, российский военный эксперт и сторонник жесткой линии, которого часто приглашают на российское телевидение, заявил, что решение Владимира Путина о назначении Валерия Герасимова основано на том, что Украина получила от Запада тяжелое вооружение большой дальности, и, судя по всему, вскоре она получит и западные БМП, а затем и танки.

Отмечается, что с приходом Валерия Герасимова возрастает вероятность того, что Российская Федерация может применить и самое опасное оружие в боях на Украине: "Назначение Герасимова означает, что все средства уничтожения в арсенале Вооруженных сил Российской Федерации, без исключения, могут быть применены". Он не перечислил эти виды оружия, но понятно, что подразумевалось ядерное оружие.

Однако давайте вернемся немного назад…

Владимир Путин назначил Валерия Герасимова главой Генерального штаба и заместителем министра обороны девятого ноября теперь уже далекого 2012 года, через три дня после того, как давний соратник Владимира Путина Сергей Шойгу занял пост министра обороны! Интересно, что у каждого из этих троих есть по ядерному чемоданчику, с помощью которого можно нанести ядерный удар.

Валерий Герасимов сыграл ключевую роль в отторжении Крыма в 2014 году и в российской поддержке президента Башара Асада в войне в Сирии.

В каком-то смысле Валерий Герасимов — достаточно загадочная фигура. Иногда он неделями не появлялся на публике и даже не присутствовал на параде в честь Дня Победы в Москве в прошлом году, что в то время вызвало пересуды о его положении.

Сейчас он взялся еще и за прямое командование кампанией на Украине, а также остается главным переговорщиком с Соединенными Штатами Америки по важным вопросам военной "деконфликтизации", то есть стороны обсуждают, как избежать случайного вооруженного конфликта между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки. В последний раз Валерий Герасимов беседовал с главой Генерального штаба Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли в ноябре после того, как украинская ракета ПВО упала на территории Польши.

Герасимов берет на себя руководство кампанией на Украине в момент, когда высокая напряженность на востоке медленно, но все же меняет ситуацию в пользу россиян. Соледар еще не пал, но многие уверены, что это произойдет. То же говорят о Бахмуте. Кроме того, есть дополнительные мобилизованные силы, которые Российская Федерация готовила на протяжении последних месяцев, и их, как считают высокопоставленные украинские военные, такие как генерал Валерий Залужный, готовят к масштабному наступлению "где-то". Может, даже снова на Киев?

Если говорить о суровости и жесткости, то на первом плане в этом смысле такие фигуры, как Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, а также только что пониженный в должности Сергей Суровикин (вспомним, как Пригожин радовался и откровенно хвалил его "организованный отход" из Херсона!). Но Валерий Герасимов — руководитель иного рода. Он символ российской гибридной войны. Он реализовал проект "зеленых человечков", с которыми Российская Федерация весной 2014 года взяла под контроль Крым.

Возможно ли сейчас повторение чего-то подобного? Готовится ли сюрприз? Вероятно, но условия сегодня очень отличаются от весны семь лет назад… Сейчас Валерий Герасимов не может позволить себе провала. Он целое десятилетие готовился к этому моменту, и теперь он него зависит очень многое. Быть может, даже исход этого конфликта.