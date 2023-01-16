Вслед за танками Великобритания обещает поставить Украине большую партию самоходных гаубиц AS90

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Великобритания предоставит Украине "дополнительную поддержку" для ведения боевых действий на суше, а также усилит дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружений Киеву. Об этом говорится в новой британской стратегии по Украине, опубликованной в ночь с субботы на воскресенье.

Британское правительство официально подтвердило отправку Украине в "ближайшее время" 14 танков Challenger 2. Как заявили в Лондоне, Британия выходит на новый уровень военной поддержки Киева. Премьер Соединенного королевства Риши Сунак уже позвонил Зеленскому и обрадовал того новыми поставками. Кроме танков, Британия также поставит на Украину большую партию 155-мм самоходных гаубиц AS90. Предварительно, не менее 30 единиц.

Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну (...) Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90

- говорится в новой стратегии.

Также в ближайшее время, точных данных нет, Британия приступит к обучению украинских танкистов применению танков Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен надавить на другие страны Европы с целью принуждения их к поставкам танков и другого вооружения на Украину. Как уже неоднократно сообщалось, Великобритания, наряду с Польшей, выступает за продолжение боевых действий как можно дольше, поэтому двумя руками за увеличение поставок оружия режиму Зеленского. Британцы с помощью Украины желают нанести как можно больший ущерб России, поэтому будут воевать до последнего украинца.