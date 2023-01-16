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Оператор станции помех в зоне СВО рассказал о борьбе с коптерами и БПЛА противника

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника. Боевую работу расчета станции помех подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) 15 января показало Минобороны РФ.


«Коптеры, различные беспилотники — давятся их каналы управления, подавляется их навигационная система так, что теряется связь с отправителем, отчего беспилотник зачастую просто падает. Отправитель теряет аппарат, отследить его уже невозможно. Мы можем подавлять либо конкретную частоту, либо в радиусе частот. Радиус действия — 150 км, видит навигационные системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou — работаем на подавление этих частот», — рассказал оператор станции помех Андрей.

Одна станция радиопомех способна «закрыть» небо в радиусе 150 км. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Все находящиеся в полете дроны отображаются на мониторе оператора. Они могут подавить системы управления и навигации.

Экипаж станции выполняет боевые задачи в круглосуточном режиме. Их цель — беспилотники-разведчики и БЛА, доставляющие боеприпасы к местам проведения диверсий.

13 января в Минобороны сообщили, что российские силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе взятия Соледара подавили систему управления противника и сорвали применение украинских беспилотников. Эти действия обеспечили успешное наступление штурмовых отрядов на Соледар.

В конце декабря 2022 года издание Asia Times заявило, что Россия побеждает на Украине в радиоэлектронной войне. Выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника и ослепляя его артиллерию, российская сторона обладает явным преимуществом, говорилось в материале.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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