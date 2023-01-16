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ТАСС

В России анонсировали работы над импортозамещением научных приборов "Луны-27"

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Луна-Ресурс
Космический аппарат Луна-Ресурс посадочный на МАКСе-2013.
Источник изображения: wikimedia.org

Они начнутся в 2023 году, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН в 2023 году приступит к переводу научной аппаратуры миссии "Луна-27" целиком на отечественную комплектацию. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

"По аппарату 27 ("Луна-27" - прим. ТАСС) в этом году совершенно точно будем работать. Будем переходить на отечественную комплектацию", - заявил Митрофанов.

Ученый связал такой ход с процессами импортозамещения. "Мы раньше занимались разработкой приборов с применением импортной комплектации, которую мы могли закупать у наших зарубежных коллег. Сейчас, поскольку наступили санкционные ограничения, мы будем [переходить на] отечественную комплектацию", - пояснил Митрофанов. По его словам, санкции стран Запада вынуждают ученых изменить конструкторские решения.

Миссия "Луна-26" планировалась на 2024 год, "Луна-27" - на 2025 год, "Луна-28" - на 2027-2028 годы. Осенью Митрофанов поделился с ТАСС, что запуск аппаратов могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения. 

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Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Ядерный щит
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