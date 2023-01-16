Западный союз не выдержал эти четыре удара

Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда.

Sabah: западный союз развалится, но не из-за внешних кризисов, а внутренних проблем

Столкновение интересов и пересечение красных линий коренным образом преобразуют Атлантику, а точнее — создают трещины в союзе, пишет Sabah. Помимо сильных конкурентов в виде России и Китая, западный альянс столкнулся с четырьмя внутренними вызовами, которые разрушат его изнутри.

Берджан Тутар

Постепенно обостряются разногласия между мировыми державами из-за столкновения их интересов и пересечения красных линий. В этом контексте происходят коренные преобразования, которые ведут Атлантику к краху изнутри, а не извне.

Эти события, кардинально изменившие политическую, военную, экономическую парадигмы атлантической системы и поколебавшие статус-кво, можно обобщить в четырех пунктах: первый — Брексит, второй — вооружение Германии и Японии, третий — альянс AUKUS, четвертый — новая азиатская экспансия Турции, сосредоточенная на России и Китае.

Брексит

Решение Великобритании покинуть Европейский союз 31 января 2020 года, или, иными словами, Брексит, означает, что англосаксы потеряли надежду на континентальную Европу.

Этот шаг в некотором смысле также был геополитическим возмездием за отношения, которые страны Центральной и Южной Европы во главе с Германией и Францией развивали с Россией и Китаем.

Вооружение Германии и Японии

Тот факт, что Европа, не сумевшая стать основным игроком глобальной борьбы, оставалась зависимой от США в сфере обороны и не могла конкурировать с американскими и китайскими компаниями по ключевым технологическим разработкам, и так обсуждался европейской общественностью довольно давно. Военная операция России на Украине как обеспокоила европейские страны, так и повлекла за собой значительный перелом в политике Германии в области безопасности.

Ходы Германии и Японии по изменению военных концепций и усилению собственных национальных армий после украинского кризиса можно рассматривать как важнейшие показатели того, что Атлантика больше не может оставаться прежней.

Первой начала действовать Германия. Канцлер Германии Олаф Шольц определил новый бюджет в размере 100 миллиардов евро для финансирования национальной армии.

В Японии, последовавшей примеру Германии, правительство объявило об отходе от своей 77-летней стратегии "мира" и "отказа от войны" в рамках девятой статьи Конституции, принятой в 1947 году. Таким образом, Япония теперь также будет производить как оборонительные, так и наступательные вооружения.

Альянс AUKUS

Тот факт, что Франция не была включена в AUKUS (соглашение в сфере безопасности, подписанное 16 сентября 2021 года между США, Великобританией и Австралией в целях сдерживания Китая) создало трещины в атлантическом союзе.

Западные средства массовой информации назвали дату подписания AUKUS "самым мрачным днем для Евросоюза". С помощью шага AUKUS США и их новые союзники официально вывели ЕС из игры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатская экспансия Турции

Движение в этом направлении, продолжавшееся с приобретением Турцией, второй важнейшей силой НАТО, систем противоракетной обороны у России и стратегическими соглашениями по различным вопросам, вызвало большие потрясения в Атлантике. Вдобавок к этому тот факт, что Турция является одним из участников китайского проекта "Один пояс, один путь", рассматривается как событие, перевернувшее балансы в глобальной геополитике.

Если к ходам, расшатавшим статус-кво в странах–членах НАТО и ЕС, добавить вызовы со стороны России и Китая, то можно видеть, что глобальная атлантическая система в целом постепенно становится неработоспособной.

В то время как эпоха глобализации подходит к концу, а мир сотрясают проблемы цепочек поставок и энергокризис, потребность в новой универсальной парадигме в экономическом и политическом отношениях находится на высочайшем уровне.

Однако утрачивающая функциональность атлантическая система препятствует и построению новой глобальной системы. Этот этап, на котором мы находимся, можно назвать так: "Отныне новая система — это отсутствие системы". Будущее этой парадоксальной системы будет определяться ходом внутренних разногласий и наряду с этим шагами Турции в рамках атлантической системы, а также действиями России и Китая за ее пределами.

Однако чем бы ни завершилось такое развитие событий, ни Запад, ни, соответственно, мир уже не будут такими, как прежде.