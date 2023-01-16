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РИА Новости

Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв"

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Российские войска задействовали в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М во время проведения спецоперации на Херсонском направлении, боевые машины поразили цели по установленным координатам, передает корреспондент РИА Новости.

"Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", — уточнил после выполнения боевой задачи командир танка Алексей.

По словам командира танка Руслана, за несколько месяцев применения Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как надежная и удобная машина.

"Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.) "Корд" и вести стрельбу — я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть", — рассказал военный.

Он также отметил возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.

"Просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел", — заявил командир.

Танкисты считают Т-90М "Прорыв" лучшим танком, применяемым во время спецоперации, подчеркивая, что он значительно превосходит технику ВСУ.

"Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов. — Прим. ред.), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — поделился своим мнением механик-водитель Денис.

Т-90М — один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.

Ранее на этой неделе сообщалось, что "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") поставил Министерству обороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ
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