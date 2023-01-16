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ТАСС

В постпредстве РФ при ООН заявили о невозможности обсуждать "мирные инициативы" Киева

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Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: John Minchillo-Pool/ Getty Images

В дипмиссии считают, что в настоящее время нет "реальных условий для переговоров"

ООН, 14 января. /ТАСС/. Продвигаемые Киевом "мирные инициативы", предполагающие поражение и осуждение России, обсуждать невозможно. Об этом заявил в субботу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

"Украинцы продвигают схемы, которые предполагают, что Россия потерпит поражение, будет осуждена. Это невозможно обсуждать. Мы не видим оснований, реальных условий для переговоров в настоящее время с учетом ситуации, которую я описал", - пояснил дипломат.

Полянский напомнил, что Россия не ставит своей целью уничтожение или русификацию Украины, как пытаются представить на Западе. "Мы неоднократно говорили, что целью специальной военной операции никогда не было уничтожение Украины, проведение русификации Украины, - отметил он. - Мы просто хотим избавиться от угроз из Украины, которые представляют опасность для России, и прекратить обстрелы Донбасса, которые продолжались восемь лет. Вот и все. Но ставки очень высоки, если все так продолжится, то никто не знает, как это кончится для Украины. Не хочу вдаваться в детали, но, думаю, вы понимаете, какие сценарии это предполагает для Киева".

По мнению Полянского, возвращение Запада к добросовестным переговорам об обеспокоенностях России в сфере безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира, однако, как отметил дипломат, до этого очень далеко.

"Нам нужно увидеть, что Запад действительно понял ошибки своей политики, нам нужно увидеть подлинное изменение отношения к поддержке украинского режима, потому что сейчас им дают полный карт-бланш на преступления против человечности, против населения Украины, русскоязычного населения, на все виды дискриминации русскоязычного населения, - сказал он. - Нам также нужно понять, что произошло подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые мы предлагали более года назад по принципам безопасности в Европе. Это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества. Если такие перемены произойдут, то есть шансы, что мы будем вести добросовестные переговоры. Это был бы очень хороший сценарий для всего мира, но, честно говоря, мы очень далеко от этого в настоящий момент".

"Но мы не теряем надежды. Мы видим, что много людей на Западе, в том числе западные дипломаты, очень серьезно думают об извлечении уроков из прошлого, но нет практических шагов в этом направлении. На политическом уровне мы слышим только воинственную риторику и разжигание конфликта, так что, думаю, у нас нет причин для оптимизма на данном этапе", - добавил он. 

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