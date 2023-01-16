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РИА Новости

Премьер Молдавии отреагировала на падение ракеты около границы с Украиной

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Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии.
Источник изображения: © Фото : МВД Молдавии

Премьер Молдавии Гаврилица: возмущена пренебрежением суверенитетом страны

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Факт нарушения воздушного пространства Молдавии свидетельствует о неуважении к государственному суверенитету страны, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Так она отреагировала на обнаружение неподалеку от границы с Украиной фрагментов упавшей ракеты, о принадлежности которой пока не сообщается.

"Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", – цитирует главу правительства Молдавии РИА Новости.

В связи с происшествием власти республики распорядились усилить контроль на молдавско-украинской границе.

В свою очередь Министерство обороны Молдавии заявило, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства на севере страны, несмотря на происшествие.

Аналогичный ракетный инцидент произошел в республике в начале декабря: тогда молдавские пограничники также нашли неподалеку от границы с Украиной обломки ракеты.

Ранее радио Sputnik рассказало, что румынский министр уснул во время обсуждения украинского кризиса.

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Страны
Молдавия
Украина
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