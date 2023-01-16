Белорусские танкисты произвели инженерное оборудование огневых позиций с использованием Т-72Б

Минск. 14 января. ИНТЕРФАКС - В рамках продолжающейся проверки боеготовности частей и соединений Вооруженных Сил Белоруссии танкисты осуществили инженерное оборудование огневых позиций с использованием танка Т-72Б, сообщили в министерстве обороны республики в субботу.

"Продолжается проверка боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гвардейцы осуществили инженерное оборудование огневых позиций с использованием штатных средств танка Т-72Б, а также их маскировку", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметил командир отдельного танкового батальона Максим Константинов, все экипажи с задачей справились успешно, получили необходимый опыт, все военнослужащие готовы к выполнению задач по предназначению.