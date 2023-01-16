Войти
Интерфакс-АВН

Белорусские танкисты произвели инженерное оборудование огневых позиций с использованием Т-72Б

453
0
0
Танк Т-72Б
Танк Т-72Б ВС Беларуси.
Источник изображения: МО Республики Беларусь

Минск. 14 января. ИНТЕРФАКС - В рамках продолжающейся проверки боеготовности частей и соединений Вооруженных Сил Белоруссии танкисты осуществили инженерное оборудование огневых позиций с использованием танка Т-72Б, сообщили в министерстве обороны республики в субботу.

"Продолжается проверка боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гвардейцы осуществили инженерное оборудование огневых позиций с использованием штатных средств танка Т-72Б, а также их маскировку", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметил командир отдельного танкового батальона Максим Константинов, все экипажи с задачей справились успешно, получили необходимый опыт, все военнослужащие готовы к выполнению задач по предназначению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
11.08.2021
"Звездный пробег": раскрыты неизвестные подробности испытаний Т-72
26.04.2021
Получит ли Северный флот своих десантников
16.03.2021
Российско-белорусские военные учения начались под Нижним Новгородом
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
13.07.2016
Твою дивизию, Мадуро
07.06.2016
KADEX-2016: что показала Россия на оружейной выставке в Казахстане
21.05.2015
Никарагуа получит 50 модернизированных танков Т-72Б1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач