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ТАСС

Представитель Эрдогана: конфликт на Украине завершится, когда Запад и РФ заключат сделку

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Пожарные тушат возгорание на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области
Пожарные тушат возгорание на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области.
Источник изображения: Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine/Handout

СТАМБУЛ, 14 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине будет завершен в том случае, если будет заключена "большая сделка" между Россией и западным блоком. Такое мнение выразил в субботу на встрече с иностранными журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США. Поэтому в случае войны будет заключена некая большая сделка, которая должна будет урегулировать некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком. Иначе война затянется надолго. Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами, собрав их вместе для серьезного разговора о том, как закончить эту войну", - отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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