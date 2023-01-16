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Военное обозрение

Показано архивное видео «угрожающего полёта» российских бомбардировщиков над авианосцем Queen Elizabeth

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Источник изображения: topwar.ru

В Британии запланирован показ нового фильма «The Warship: Tour of Duty», посвящённый походу авианосца Queen Elizabeth в Азию, который состоялся в 2021 году. В связи с этим публикуются отдельные фрагменты киноленты, в частности, показано архивное видео «столкновения» корабля с группой российских боевых самолётов.

Это был драматический момент, когда эскадрилья российских бомбардировщиков «прожужжала» над HMS Queen Elizabeth, совершая угрожающий манёвр

- отмечается в издании The Sun.

Как указывается, инцидент произошёл, когда авианосец находился недалеко от Суэцкого канала, направляясь на Дальний Восток в семимесячный поход. Три российских Су-24, поднявшись в воздух с сирийской авиабазы, были обнаружены на расстоянии 10 км, совершая полёт на высоте 2 км. С борта авианосца их экипажам был послан сигнал об опасном сближении:

Это боевой корабль коалиции. Ваши действия кажутся угрожающими. Немедленно смените курс, или я могу принять против вас меры.

Несмотря на предупреждения российские бомбардировщики продолжили своё движение и в итоге пролетели над Queen Elizabeth.

Чтобы отогнать их, в воздух с борта британского корабля были подняты истребители-«невидимки» F-35, а экипаж перешёл в полную боевую готовность

- говорится в фильме.

Как сообщается, другим инцидентом стало «преследование» авианосца российскими кораблями:

HMS Portland [фрегат проекта Type 23 из группы охранения АУГ] обнаружил в Северном море «Адмирала Горшкова» - российский боевой корабль с новыми, неперехватываемыми, гиперзвуковыми ракетами, летящими со скоростью 11 тыс. км/час. Portland следовал за ним, пока тот с большой помпой не ушёл в Атлантику.

Что значит в данном случае «с большой помпой», не конкретизируется

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  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Адмирал Горшков
Су-24
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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