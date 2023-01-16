Показано архивное видео «угрожающего полёта» российских бомбардировщиков над авианосцем Queen Elizabeth

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В Британии запланирован показ нового фильма «The Warship: Tour of Duty», посвящённый походу авианосца Queen Elizabeth в Азию, который состоялся в 2021 году. В связи с этим публикуются отдельные фрагменты киноленты, в частности, показано архивное видео «столкновения» корабля с группой российских боевых самолётов.
- отмечается в издании The Sun.
Как указывается, инцидент произошёл, когда авианосец находился недалеко от Суэцкого канала, направляясь на Дальний Восток в семимесячный поход. Три российских Су-24, поднявшись в воздух с сирийской авиабазы, были обнаружены на расстоянии 10 км, совершая полёт на высоте 2 км. С борта авианосца их экипажам был послан сигнал об опасном сближении:
Несмотря на предупреждения российские бомбардировщики продолжили своё движение и в итоге пролетели над Queen Elizabeth.
- говорится в фильме.
Как сообщается, другим инцидентом стало «преследование» авианосца российскими кораблями:
Что значит в данном случае «с большой помпой», не конкретизируется