Посольство РФ прокомментировало намерение Британии отправить Украине танки Challenger 2

Как подчеркнули в дипмиссии, это не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, а лишь приведет к ужесточению боевых действий

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Отправка британских танков Challenger 2 Киеву не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя и приведет лишь к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. Об этом говорится в переданном в субботу ТАСС комментарии посольства России в Лондоне.

"Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения, - подчеркнули в дипмиссии. - Это, однако, полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой и старательным игнорированием неоднократно озвученной российской стороной идеи переговорного урегулирования. Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт. Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий".

В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы. Точное число единиц отправляемой на Украину бронетехники не называется, однако, по данным газеты "Сан", речь идет о как минимум 12 основных боевых танках британской армии. Утечки о планах британского правительства начали появляться в британских СМИ в начале января.

"Подготовка общественного мнения к этому шагу планомерно велась в последние недели, напоминая плохо срежиссированный спектакль. Очевидно, что принципиальное решение было принято заранее, а его оглашение привязано к предстоящей в скором времени встрече в формате "Рамштайн", - считают российские дипломаты. - Великобритания вновь спешит самоутвердиться и стать первой по части вооружения Киева и эскалации конфликта страной в НАТО. Инициатива предоставления ВСУ современных образцов тяжелой бронетехники во многом рассчитана на создание прецедента и призвана побудить другие, менее конфронтационно настроенные западные государства последовать примеру, предоставив ВСУ и свои танки".

Западные поставки

Как сообщил газета The Sun, британское правительство намерено незамедлительно передать Украине первые четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого еще восемь. По информации издания, Сунак разговаривал с руководством оборонного ведомства и служб безопасности, заявив им, что доставка танков в страну должна стать "приоритетом оперативной деятельности". Первоначально британские СМИ сообщали об отправке на Украину 10 танков, однако The Sun указывает, что Сунак и министр обороны Бен Уоллес "приняли решение об отправке эскадрона (может включать до 18 танков - прим. ТАСС) после того, как этот вопрос активно пролоббировал" Зеленский. При этом отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл в интервью Sky News высказал мнение, что Challenger 2 могут не принести Украине пользы, если будут переданы вооруженным силам страны, так как сложны в освоении.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.