Военные провели в Калининградской области учения с развертыванием систем ПВО С-400

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели в Калининградской области учения по прикрытию аэродрома системами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба Балтийского флота в субботу.

"В зенитном ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем С-400 по отражению ракетного удара условного противника по одному из аэродромов в Калининградской области", - сообщила пресс-служба флота.

По словам военных, расчеты выполнили нормативы по развертыванию С-400, поиску, классификации и сопровождению учебных целей с условными (электронными) пусками ракет.

"В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нанесении ракетного удара по аэродрому базирования самолетов морской авиации Балтийского флота. Роль крылатых ракет условного противника выполнили истребители Су-27", - говорится в сообщении Балтфлота.

В тренировке задействовали свыше 100 военнослужащих, более 20 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба.