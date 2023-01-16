Войти
Интерфакс-АВН

Военные провели в Калининградской области учения с развертыванием систем ПВО С-400

454
0
0
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели в Калининградской области учения по прикрытию аэродрома системами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба Балтийского флота в субботу.

"В зенитном ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем С-400 по отражению ракетного удара условного противника по одному из аэродромов в Калининградской области", - сообщила пресс-служба флота.

По словам военных, расчеты выполнили нормативы по развертыванию С-400, поиску, классификации и сопровождению учебных целей с условными (электронными) пусками ракет.

"В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нанесении ракетного удара по аэродрому базирования самолетов морской авиации Балтийского флота. Роль крылатых ракет условного противника выполнили истребители Су-27", - говорится в сообщении Балтфлота.

В тренировке задействовали свыше 100 военнослужащих, более 20 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
15.09.2021
Торговец пушками
07.12.2020
Расчёты С-400 Балтфлота в ходе учений "отразили" авианалёт противника
01.10.2020
Расчёты систем ПВО С-400 Балтфлота на учениях уничтожили авиагруппу "противника"
13.08.2018
На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника
21.03.2017
Крепость Крым
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач