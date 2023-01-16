В Турции назвали ложью сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов

Как отметил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, эта информация также была опровергнута украинской стороной

СТАМБУЛ, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отверг сообщения в западных СМИ о том, что Анкара начала поставлять на Украину кассетные боеприпасы.

"Утверждения о том, что Турция направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью. Это было также опровергнуто украинской стороной. Я не знаю, откуда они взяли эту информацию", - отметил он в субботу на встрече с представителями иностранных СМИ, среди которых был корреспондент ТАСС.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны. Согласно этим данным, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг данных утверждений. В этой связи он напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции Bayraktar и боеприпасов для этих беспилотников. При этом Песков отметил, что Турция имеет обязательства как страна - член НАТО и собственные двусторонние отношения с другими странами.