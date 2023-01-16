Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

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На обучение украинских военнослужащих использованию американских БМП Bradley, поставки которых пообещали осуществить власти США, потребуется около года.

Офицер армии США в отставке Джефф Джагер в материале для портала 19FortyFive отметил, что эти боевые машины пехоты являются сложной и высокотехнологичной системой, для эксплуатации которой необходим высокий уровень технических и тактических навыков.

По мнению американского военного, даже если бы поставки БМП были осуществлены уже сейчас, срок их развертывания в условиях вооруженного конфликта составит довольно продолжительное время. Кроме того, украинские военнослужащие неминуемо столкнутся с трудностями в техобслуживании и поддержки американской военной техники. Также им потребуется значительное количество запчастей и необходимого для обслуживания этой техники оборудования.

Джагер предположил, что поставки американских БМП будут осуществляться аналогично поставкам для Ливана и Хорватии, что потребует также ремонта предоставленной техники. Для этого понадобится заключение контрактов с разными подрядчиками, что увеличит сроки ввода боевых машин в эксплуатацию.

Исходя из вышеназванных факторов, бывший офицер армии США подчеркнул, что приблизительные сроки полной подготовки Украиной американских БМП и обслуживающих их военнослужащих составят около года. Но есть ли это время у ВСУ, чтобы удержать фронтна Донбассе...