Войти
Военное обозрение

Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

445
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На обучение украинских военнослужащих использованию американских БМП Bradley, поставки которых пообещали осуществить власти США, потребуется около года.

Офицер армии США в отставке Джефф Джагер в материале для портала 19FortyFive отметил, что эти боевые машины пехоты являются сложной и высокотехнологичной системой, для эксплуатации которой необходим высокий уровень технических и тактических навыков.

По мнению американского военного, даже если бы поставки БМП были осуществлены уже сейчас, срок их развертывания в условиях вооруженного конфликта составит довольно продолжительное время. Кроме того, украинские военнослужащие неминуемо столкнутся с трудностями в техобслуживании и поддержки американской военной техники. Также им потребуется значительное количество запчастей и необходимого для обслуживания этой техники оборудования.

Джагер предположил, что поставки американских БМП будут осуществляться аналогично поставкам для Ливана и Хорватии, что потребует также ремонта предоставленной техники. Для этого понадобится заключение контрактов с разными подрядчиками, что увеличит сроки ввода боевых машин в эксплуатацию.

Исходя из вышеназванных факторов, бывший офицер армии США подчеркнул, что приблизительные сроки полной подготовки Украиной американских БМП и обслуживающих их военнослужащих составят около года. Но есть ли это время у ВСУ, чтобы удержать фронтна Донбассе...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
США
Украина
Хорватия
Продукция
Bradley
Похожие новости
02.01.2023
США рассматривают возможность поставки Украине боевых машин пехоты M2 Bradley
18.02.2021
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
12.12.2019
Армия Хорватии вооружается американскими БМП М2A2 Bradley ODS
26.09.2018
Африканский экспресс
11.10.2011
Какой будет БМП в XXI веке?
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач