Американский аналитический центр смоделировал гипотетическое вторжение НОАК на Тайвань

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Американский аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS) провел серию игр, моделирующих гипотетическое вторжение НОАК на Тайвань в 2026 году. Всего было разыграно 23 сценария, в большинстве которых Тайбэй при активной поддержке армии США успешно отразил нападение Китая. Правда, во всех случаях победа коалиционных сил сопровождалась ошеломляющими потерями военных кораблей, самолетов и персонала, которых не было со времен Второй мировой войны. Крепко досталось и Японии, предоставившей свои аэродромы для американских самолетов.

О некоторых подробностях виртуального военного конфликта со ссылкой на отчет отставного полковника морской пехоты Марка Кансиана, исследователей Мэтью Кансиана и Эрика Хегинботама рассказал аналитический портал 19FortyFive.

Если верить боевым моделям игр, то после высадки десанта НОАК на южную часть Тайваня, военные самолеты и подводные лодки США потопили большую часть десантных кораблей ВМС Китая в течение одной-двух недель. Это сделало невозможным поддержку китайских батальонов на острове, что в конечном итоге и привело к поражению Пекина.

Но для реализации такого сценария американским боевым самолетам необходимо базироваться в непосредственной близости от острова. Авианосцы для этого не сильно подходят, так как они окажутся уязвимыми для противокорабельных средств китайской армии и флота при нахождении в прибрежных водах. В такой ситуации ВВС США могут рассчитывать только на военные аэродромы Японии.

Однако в этом случае военные базы Японии станут законными целями для нанесения ракетных ударов со стороны Китая. Эти удары, вероятно, заставят японские силы самообороны непосредственно вступить в военный конфликт на стороне США и Тайбэя. С учетом того, что японские аэродромы не имеют надежных авиационных укрытий, почти во всех сценариях самолеты ВВС США практически полностью были уничтожены ракетными ударами.

В некоторых сценариях коалиционные силы также наносят удары по авиабазам в материковом Китае, что приводит к аналогичному массовому уничтожению самолетов НОАК.

В целях объективности предполагаемых сценариев, игры CSIS моделировали события, в которых Япония не присоединялась к военным действиям или даже отказывала США в доступе к военным базам. В этом случае перспективы победы Тайваня и США были невелики, поскольку Китай мог направить больше ракет на уничтожение самолетов, сосредоточенных на Гуаме, где базируется американский флот.

Австралия была бы единственным другим союзником, который, как ожидается, поможет США на ранних этапах войны, что особенно важно, посредством базирования бомбардировщиков.

Самым эффективным оружием США оказался их флот дальних бомбардировщиков. Устаревшие B-52, сверхзвуковые бомбардировщики B-1 и бомбардировщики-невидимки B-2 постепенно потопили большинство крупных военных кораблей, блокировавших Тайвань, и десантных кораблей, необходимых для транспортировки войск НОАК на плацдармы. При этом китайский флот старых бомбардировщиков H-6 также оказался весьма эффективен, поскольку полк H-6K может одним массированным ударом выпустить 96 сверхзвуковых противокорабельных ракет по военным кораблям США.

Виртуальное противоборство сверхдержав показало, что Китай может запустить столько противокорабельных крылатых и баллистических ракет с самолетов, военных кораблей и пусковых установок берегового базирования, что американские надводные войска не смогут приблизиться к Тайваню, не будучи уничтоженными.

Из-за ракетной блокады Тайваня Китаем, усиленной линией пикетов надводных военных кораблей и подводных лодок, попытки перебросить морскую пехоту или сухопутные войска США на Тайвань по воздуху или морю оказались тщетными в игре. Эти силы были уничтожены при транспортировке всякий раз, когда это было предпринято.

Помимо бомбардировщиков, другой американской системой, которая могла бы эффективно вести охоту в прибрежных водах вблизи Тайваня, были атомные ударные подводные лодки ВМС США. В игре каждая подводная лодка топила в Тайваньском проливе в среднем восемь крупных кораблей НОАК в неделю.

В игре ракетные атаки НОАК легко уничтожили военно-морской флот и военно-воздушные силы Тайваня за пару дней. Уцелели только тайваньские эскадрильи на укрепленных горных базах, но им было трудно совершать вылеты из-за образования воронок на внешних взлетно-посадочных полосах.

Автор статьи в 19FortyFive отмечает, что многие эксперты очень скептически оценивают военные игры CSIS и сделанные на их основе выводы. К тому же, Китай вряд ли решится вторгнуться на Тайвань в 2026 году. С учетом проводимой модернизации и дооснащения НОАК различными видами вооружений, если КНР и начнет военную кампанию на острове, то произойдет это не ранее 2030 года. А тогда китайские вооруженные силы будут значительно мощнее и гипотетическое противостояние Тайбэя, даже при поддержке США, Японии и Австралии, может пойти совсем по другому сценарию.