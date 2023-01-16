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Конгрессу США предложили продать истребители Турции

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Истребитель F-16A ВВС Норвегии
Истребитель F-16A ВВС Норвегии.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain SRA GREG L. DAVIS

В американский Конгресс поступило предложение о продаже Турции истребителей F-16. Инициатором выступил Госдепартамент. Агентство Anadolu cо ссылкой на источники сообщает, что ведомство объявит об этом на следующей неделе.

Анкара запрашивает у Вашингтона 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.

"Источники сообщают, что Госдепартамент США направил предложение о продаже Турции новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16", — информирует агентство.

По американским законам для экспорта вооружений Конгресс должен принять решение в течение 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней для остальных.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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