От ядерного оружия уже не отказаться. Это козырь

Hill: США должны быть осмотрительными с российским ядерным арсеналом

Некоторые могут спросить, почему украинский конфликт длится так долго? В ответе всего два слова: ядерное оружие, пишет The Hill. CША боятся прямого конфликта между американскими и российскими вооруженными силами, которые могут привести к новой мировой войне.

Том Коллина (Tom Collina)

Военная спецоперация России на Украине приближается к годовой отметке, и ей не видно конца. Никто не готов отступить. Как недавно написали Кондолиза Райс и Роберт Гейтс, бывшая госсекретарь и министр обороны соответственно, "когда речь идет о военном конфликте на Украине, единственное, что можно сказать сейчас наверняка, это то, что боевые действия и разрушения будут продолжаться".

И все же, учитывая некоторые успехи Украины, определенные неудачи России и массивную военную помощь, поступающую из Соединенных Штатов в Киев, некоторые могут спросить, почему этот конфликт длится так долго? Всего два слова: ядерное оружие.

Украина проделала неплохую работу по оттеснению российских войск, отчасти благодаря военной поддержке США и ослаблению российской армии. Тем не менее, с самого начала президент Байден ясно дал понять, что не хочет прямого конфликта между американскими и российскими вооруженными силами, который, по его словам, может привести к Третьей мировой войне. Чтобы избежать этого, Байден разумно наложил ограничения на помощь США: никаких американских войск на Украине, никакой бесполетной зоны над Украиной и никакого американского оружия, которое может бить в глубину России.

Например, хотя Украина и обязалась не использовать поставленное американцами оружие для нанесения ударов по территории России, администрация Байдена тайно модифицировала РСЗО HIMARS, которые она передала Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России. А недавние удары беспилотников Украины далеко вглубь территории России — ее собственным оружием, а не американским — вызвали явную обеспокоенность администрации Байдена. Как заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

Администрация Байдена идет по тонкой линии, вооружая Украину все более совершенным вооружением и одновременно стремясь избежать ядерной эскалации. По мнению Байдена, мы не можем позволить России захватить Украину, но не можем и игнорировать российские ядерные угрозы. Сообщается, что высшее российское военное руководство уже обсуждало, как они могут применить ядерное оружие на Украине, а президент Байден сказал, что мир ближе к "Армагеддону", чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

И, как ясно дала понять американская разведка, если Россия будет проигрывать этот военный конфликт, существует реальная опасность того, что президент России Владимир Путин может просто от отчаяния и решить применить ядерное оружие на Украине, чтобы заставить Киев и Запад отступить. Это делает эндшпиль конфликта на Украине чрезвычайно сложным. Мы хотим, чтобы президент Украины Владимир Зеленский победил, но мы точно не хотим, чтобы Путин проиграл, если это будет означать, что он перешагнет ядерную грань.

Если бы опасность ядерной эскалации не была бы решающим фактором, нет сомнений, что Соединенные Штаты сделали бы больше, чтобы помочь Украине, и это могло бы иметь огромное значение в развитии конфликта. Только представьте, что Зеленский мог бы сделать, если бы у него были западные войска, истребители и более смертоносное оружием. Если бы не ядерное оружие России, Украина уже могла бы выиграть конфликт.

Более того, Россия, возможно, вообще не вошла бы на Украину, если бы у нее не было ядерного оружия, за которым можно было бы спрятаться. Маловероятно, что Путин пошел бы на такой опасный шаг, если бы у него не было способа удержать войска США и НАТО в стороне от прямого участия в боевых действиях. Как показывает Путин, бомба — это оружие слабых, и она служит для нейтрализации преимущества США в обычных вооружениях.

Тем не менее, несмотря на то, что российские ядерные силы фактически пролонгируют этот конфликт, перспектива сокращения ядерных вооружений стала труднее, поскольку обычные силы России оказались достаточно слабыми, что делает Москву более зависимой от своих ядерных сил, чем когда-либо. Недавно Россия отменила встречу с Вашингтоном для обсуждения контроля над ядерными вооружениями, обвинив США в поддержке Украины.

Невозможно сократить ядерный арсенал России без сотрудничества с ее стороны, поэтому мы должны убедить Путина в том, что его нынешняя политика приведет его ко все большей изоляции. Если Путин хочет, чтобы Россия стала большой версией изолированной Северной Кореи, то пусть будет так. Но если Москва, в конце концов, захочет выйти из кризиса, мы должны предельно ясно дать Москве понять, что ей нужно изменить.

Администрация Байдена может начать с создания международной коалиции стран, поддерживающих сокращение ядерных вооружений, чтобы усилить давление на Россию. Администрации здесь нужно больше, чем хорошая риторика. Ей нужны конкретные действия. Мы должны найти способ заручиться поддержкой Москвы, чтобы обновить договор СНВ (последнее оставшееся двустороннее соглашение, ограничивающее ядерные арсеналы США и России) до истечения срока его действия через три года.

Нет, мы не можем щелкнуть пальцами и заставить российское ядерное оружие исчезнуть. Да и Путин не собирается избавляться от своего козыря. Но наличие ясности в отношении роли ядерного оружия в этом конфликте (то, что оно выгодно России и подрывает безопасность США и Европы) должно определять дальнейшую ядерную политику США. Как уже должно быть ясно, Запад чувствовал бы себя намного лучше на Украине, если бы ни у кого не было бы бомбы.

Автор: Том Коллина (Tom Collina) — директор по политике фонда Plowshares Fund.