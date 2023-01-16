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ТАСС

СМИ: Лондон планирует немедленно передать Киеву первые четыре танка Challenger 2

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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH

По данным газеты The Sun, вскоре после этого будут переданы еще восемь танков

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Британское правительство намерено незамедлительно передать Украине первые четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого еще восемь. Как сообщает в субботу газета The Sun, в течение дня премьер-министр королевства Риши Сунак проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Издание ссылается на источник в премьерской канцелярии, заявивший The Sun, что глава британского правительства хочет показать, что Лондон поддерживает Киев "делом, а не на словах". По информации издания, Сунак разговаривал с руководством оборонного ведомства и служб безопасности, заявив им, что доставка танков в страну должна стать приоритетом оперативной деятельности. Газета указывает, что премьер и министр обороны "приняли решение об отправке эскадрона [может включать до 18 танков] после того, как этот вопрос активно пролоббировал" Зеленский.

В пятницу газета The Guardian сообщила, что объявление об отправке танков британской армии на Украину будет сделано 16 января. Ранее со ссылкой на представителя премьера о готовящихся поставках информировала газета Financial Times. Как заявил тогда сотрудник канцелярии Сунака, Лондон усиливает поддержку Украины, предоставляя ей новые военные технологии. Он выразил уверенность в том, что "боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам".

9 января британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность передать Киеву до 10 Challenger 2. При этом отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл в интервью Sky News высказал мнение, что Challenger 2 могут не принести Украине пользы, если будут переданы ВСУ, так как сложны в освоении.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Challenger 2
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