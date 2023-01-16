Войти
РИА Новости

Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи

639
0
0
Прибытие эшелона с военной техникой в Белоруссию
Прибытие эшелона с военной техникой в Белоруссию.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Белоруссии

Минобороны: парк белорусской армии пополнили новой техникой связи

МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (город в Могилевской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.

"Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", - пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.

"Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ рассказано, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор".

"Тор-М2" хорошо знаком нашим военным специалистам. С начала специальной военной операции спрос на такие машины значительно вырос и за рубежом. Именно благодаря "Торам" знаменитые "Байрактары" сегодня практически бесполезны в Украине", - отметил ведущий телеканала. Добавлено, что комплекс прошел доработку на заводе-изготовителе уже с учетом новых актуальных требований.

"Навыки боевой работы с "Торами" у белорусских военных есть. Ежегодно проводятся пуски на учебных площадках в России", - прокомментировали на ведомственном телеканале.

Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в минобороны Белоруссии.

Как сообщалось в ранее, недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики.

В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
20.09.2021
Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом (Европейська правда, Украина)
15.09.2021
Торговец пушками
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
20.06.2016
«Стилетом» в спину Москвы
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач