Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи

Минобороны: парк белорусской армии пополнили новой техникой связи

МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (город в Могилевской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.

"Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", - пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.

"Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ рассказано, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор".

"Тор-М2" хорошо знаком нашим военным специалистам. С начала специальной военной операции спрос на такие машины значительно вырос и за рубежом. Именно благодаря "Торам" знаменитые "Байрактары" сегодня практически бесполезны в Украине", - отметил ведущий телеканала. Добавлено, что комплекс прошел доработку на заводе-изготовителе уже с учетом новых актуальных требований.

"Навыки боевой работы с "Торами" у белорусских военных есть. Ежегодно проводятся пуски на учебных площадках в России", - прокомментировали на ведомственном телеканале.

Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в минобороны Белоруссии.

Как сообщалось в ранее, недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики.

В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.